شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السنة فيه باتنين على الأرض.. أغرب 6 معلومات عن كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كوكب المريخ ليس مجرد كوكب ضمن مجرة درب التبانة بل أنه كوكب مهم جدا ومرشح للحياة عليه بجانب كوكب الأرض، ويعمل العلماء على توفير أول رحلة بشرية له قريبا فى 2022، لذلك عليك أن تعرف عنه بعض المعلومات التى تعد الأغرب على الإطلاق، وذلك وفقا لما ذكره موقع صحيفة "الناشونال جيوجرافيك".

1- يُعرف المريخ باسم "الكوكب الأحمر لأنه "مصدى"، فاللون الأحمر بسبب لون الصدأ، فهناك كمية كبيرة من مادة كيميائية تسمى أكسيد الحديد في الصخور والتربة.

2- المريخ هو ثاني أصغر كوكب في المجموعة الشمسية بعد عطارد، ويبلغ قطره 6،791 كيلومترًا، وهو ما يقرب من نصف حجم الأرض.

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3- الجو باردًا جدا على سطح المريخ، حيث أنه أكثر برودة من كوكبنا لبعده عن الشمس، فعند خط الاستواء، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية، ولكن في أقطابها يمكن أن تنخفض إلى -140 درجة مئوية.

4- المريخ هي موطن لأعلى جبل في نظامنا الشمسي، وهو جبل بركانى يسمى أوليمبوس مونس، حيث يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف ارتفاع جبل إيفرست.

5- فى المريخ هناك قمرين وليس واحدا فقط مثل الأرض، واحد يسمى فوبوس والآخر ديموس.

6- اليوم على المريخ هو 24 ساعة و 37 دقيقة، ومع ذلك، فإن عامًا على المريخ يبلغ طوله تقريبًا ضعف طوله على الأرض، وهو حوالى 687 يومًا من الأرض، وهذا لأنه يستغرق وقتًا أطول من الأرض لاستكمال مداره حول الشمس.