الهواتف التي ستحصل على النسخة التجربية من نظام Android 10 Q

بينما ينتظر العديد من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد وصول الإصدار التاسع من النظام أندرويد باي Android 9 Pie لأجهزتهم، تم إطلاق النسخة التجربيية من الإصدار العاشر للنظام والتي تحمل اسم Android 10 Q وأصبحت متاحة لبعض المستخدمين، ولكن هل أنت من المحظوظين الذين يمكنهم اختبار هذه النسخة التجربية؟ وهل جهازك في قائمة الأجهزة التي من المتوقع أن تصل إليها النسخة النهائية؟

كما هو الحال في كل عام يتم تقديم إصدار جديد من نظام التشغيل أندرويد Android، ولكن من الناحية العملية تؤثر هذه الخطوة على نسب استخدام إصدارات أندرويد ككل، حيث يوجد الإصدار التاسع أندرويد باي Android Pie على عدد قليل من الأجهزة، ووصلت نسبة استخدام الإصدار الثامن Android Ore إلى 21.5%، في حين وصلت نسبة استخدام أندرويد نوجا إلى 28.2%، بينما أندرويد مارشميلو تصل نسبة استخدامه إلى 21.3%.

الأجهزة المتوافقة مع النسخة التجربية Android 10 Q beta:

لسوء الحظ سيتلقى مستخدمو هواتف بكسل Pixel من جوجل فقط هذه النسخة التجريبية الأولى، ولا شك أن هذا أمر مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئًا حيث أن هذه الخطوة من المُعتاد أن تقوم بها جوجل، باستثناء العام الماضي عندما أطلقت النسخة لبعض هواتف علامات تجارية أخرى (HMD و Sony ….) لاختبار نسخة المطورين.

ليس من المستحيل أن تقدم جوجل الإصدار التجريبي التالي للهواتف الذكية الأخرى، كما كانت قادرة على تقديمه في العام الماضي، ولكن لم تعلن جوجل عن أسماء أو تواريخ حتى الآن.

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على أي أجهزة يمكنك تثبيت Android 10 Q؟

ستجد أدناه قوائم توضح الأجهزة التي ستحصل على هذا الإصدار وبالنسبة لكل جهاز هناك عدة خيارات ممكنة: إما أن يكون التحديث متاحًا في النسخة التجريبية، أو أنه غير متوفر لكن الشركة المصنعة وعدت بالحصول عليه، أو أن الشركة المصنعة لم تتخذ قرارًا حتى الآن، وما زالت هذه القوائم قيد التحديث.

الهواتف التي حصلت على أول إصدار تجريبي لنطام Android 10 Q:

Google Pixel3

Google Pixel3XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

الأجهزة التي يحتمل أن تحصل على الإصدار الأخير من Android 10 Q:

يعتقد بعض الأشخاص أنهم سيحصلون على أحدث إصدارات نظام التشغيل أندرويد تلقائيًا لأنهم اشتروا هاتفًا ذكيًا حديثًا ولكن الأمر ليس بهذه البساطة حيث أن الأمر متروك لشركة تصنيع الهواتف الذكية لاختيار موعد إطلاق تحديث نظام التشغيل لهواتفها.

في الغالب يتلقى مستخدمي أحدث الأجهزة الرائدة للعلامات التجارية الكبرى التحديث في البداية، وكذلك بعض الأجهزة المتوسطة (مثل أجهزة سلسلة Samsung A)، كما تتلقى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ون Android One أيضًا التحديث، ولكن في بعض الأحيان لا يحدث ذلك.

فيما يلي قائمة بالهواتف الذكية التي من المحتمل أن تحصل على Android 10 Q: