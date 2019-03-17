تويتر تطور زرًا جديدًا للاشتراك في المحادثات التي تهمك

أكدت شركة تويتر يوم الجمعة أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالاشتراك في المحادثات الفردية التي تجري على الموقع، وذلك على نحو يسمح لهم بمعرفة آخر المستجدات وعدم تفويت أي من التغريدات التي تُنشر في إطار تلك المحادثات.

ويأتي تأكيد تويتر هذا بعد تأكيد أنها تعمل أيضًا ضمن تطبيقها التجريبي الجديد twttr على اختبار مزايا أخرى مثل صيغة جديدة للمحادثات، بالإضافة إلى زر “إخفاء التغريدة” Hide Tweet.

وكانت المهندسة جين مانتشون وونج، التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات مثل تويتر وإنستاجرام قبل إطلاقها لعموم المستخدمين، أول من رصد ميزة “الاشتراك” Subscribe في المحادثات، ونشرت صورة عبر حسابها في موقع تويتر توضح كيف تبدو الميزة الجديدة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وقالت وونج إنها عثرت على ميزة “الاشتراك في المحادثة” في إصدار نظام أندرويد من تطبيق تويتر، حيث لا تزال نموذجًا أوليًا لواجهة المستخدم في الوقت الحالي. وكُتب على الزر “اشترك في المحادثة” ويتم وضعه في الزاوية العلوية اليمنى من عرض التغريدات.

ومن جانبها أكدت تويتر العمل على تطوير الميزة الجديدة، ولكنها لم تعلن عن موعد إطلاقها، واكتفت بالقول في تغريدة ردًا على وونج: “هذا جزء من عملنا على جعل تويتر أفضل للمحادثات”.

يُشار إلى أن تويتر كانت قد كشفت في وقت سابق أنها تطمح إلى جعل المحادثات التي تجري على شبكتها صحية وأكثر تنظميًا، حيث تحاول الشركة جعل تطبيقها أسهل في الاستخدام وأقل عرضة للإساءة.

ويُعتقد أن ميزة الاشتراك الجديدة تسمح للمستخدمين بمتابعة سلسلة رسائل دون الإشارة مباشرةً إلى اهتمامه، أو الاضطرار إلى الانضمام إلى المحادثة بأنفسهم. فبنقرة زر، يمكن للمستخدمين بدلًا من ذلك اختيار تلقي الإشعارات عند نشر تغريدات جديدة إلى تلك المحادثة.