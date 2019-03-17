7 أسئلة بسيطة لإيجاد صوت العلامة التجارية الخاصة بك

سواء كنت تقوم ببناء علامة تجارية جديدة من نقطة الصفر أو تدير علامة تجارية كبرى، فينبغي تذكر أن هويتك المرئية ليست الشيء الوحيد المهم الذي يجب التركيز عليه.

وقبل أن تغوص في شعار علامتك التجارية، يجب عليك أن تعرف من أنت وكيف تتواصل، وعلى وجه التحديد ما هو صوت علامتك التجارية، ما هي شخصيتك، ما هي اللغة التي تستخدمها، ما الحالة العاطفية التي تريد توصيلها.

ويشير صوت العلامة التجارية إلى الشخصية والعاطفة التي يتم غرسها في اتصالات الشركة، ويشمل كل شيء من الكلمات واللغة التي تستخدمها، إلى الشخصية والصورة التي تهدف أصول التسويق الخاصة بك إلى الاستعانة بها.

ولا يتعلق الأمر فقط بما تقوله، لكن كيف تقوله، إذ يمكن أن يؤثر صوت علامتك التجارية بشكل كبير على انطباع الأشخاص الأول عنك، ولهذا السبب، فمن المهم أن يعكس صوت علامتك التجارية بدقة من أنت.

ويعد تحديد صوت علامتك التجارية أمر ليس سهل، حيث يتطلب منك تفكير وفهم عميق لمن أنت، وهناك بعض الأسئلة المفيدة التي تجعل من السهل العثور على صوت علامتك التجارية.

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وتساعدك هذه الأسئلة على استخلاص جوهرك وتحديد هويتك ومعرفة كيفية توصيله، لكن هناك بعض الأشياء التي ينبغي التأكد منها قبل أن تبدأ.

3 أشياء تحتاجها قبل أن تجد صوت علامتك التجارية

ترتكب العديد من العلامات التجارية خطأ الغوص مباشرة في العصف الذهني في صوت العلامة التجارية دون أن تأخذ الوقت الكافي للتفكير في الصورة الأكبر وكيف يتناسب صوت العلامة التجارية معها.

ولكي تختار صوت علامتك التجارية فأنت بحاجة إلى فهم عميق لعلامتك التجارية وما تحاول تحقيقه، لذلك ينبغي التأكد من تغطية أساسيات استراتيجية العلامة التجارية.

1) قلب علامتك التجارية: قلب العلامة التجارية عبارة عن تعبير عن معتقداتك الأساسية، وعلى وجه التحديد:

الغرض: لماذا نحن موجودون ؟

الرؤية: ما هو المستقبل الذي نريد أن نساعد في خلقه ؟

المهمة: كيف نخلق هذا المستقبل ؟

القيم: من نحن ؟ كيف نعمل ؟

هذا هو جوهر من أنت، وصوت علامتك التجارية هو أداة للتعبير عنها.

2) الأشخاص: من تحاول جذبه؟ كيفية تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، إن هذا الأمر مهم لصوتك التجاري لأنك تريد التحدث بالطريقة التي تتواصل بها معهم.

3) التحليل التنافسي: من المؤكد أنك لا ترغب في أن تبدو كما يبدو منافسيك، لذلك من المهم أن تعرف من تنافس وكيفية التفريق بينك وبينهم.

وبمجرد فهمك العميق لهذه التفاصيل المتعلقة بعلامتك التجارية، يمكنك البدء في التفكير في كيفية التعبير عن ذلك عبر صوت علامتك التجارية.

7 أسئلة للعثور على صوت العلامة التجارية الخاصة بك

يمكن أن يكون اكتشاف صوت علامتك التجارية عملية محبطة إذا حاولت الوصول إليها في جلسة عصف ذهني تتضمن الجميع، وعادًة ما تكون هذه الجلسة كارثية لأن لكل شخص رأي مختلف، ويجب بدلاً من ذلك بدء العملية بمحادثات موجهة، وإليك بعض النصائح:

تأكد من أن كل شخص ينبغي حضوره متواجد في الغرفة، سواء كان فريق العلامة التجارية أو المؤسس أو أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.

تعيين شخص بارز مثل المتحدث الرسمي أو المدير لقيادة المحادثة وجمع التعليقات.

احصل على إجابات استقصاء المجموعة الأكبر قبل أن تبدأ هذه العصف الذهني المركز.

استمع خلال العملية إلى ما يقوله الأشخاص في الغرفة وكيف يتحدثون إلى بعضهم البعض، بما في ذلك العبارات والمفردات، بحيث قد يرشدك هذا إلى صوت علامتك التجارية.

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يمكنك استخدام الأسئلة التالية لتوجيه المحادثة أو توزيعها على فريقك كمسح رسمي، والغرض منها هو مساعدتك على تحسين صوت علامتك التجارية، وتوضيح مميزاتك، وصياغة إرشادات صوت علامتك التجارية.

1) عندما يتفاعل الناس مع علامتنا التجارية، كيف نريدهم أن يشعروا

يساعدك هذا السؤال في التعرف على تجربة العلامة التجارية العاطفية التي تحاول تقديمها. صوت علامتك التجارية هو أداة فعالة لتطوير ذلك. فكر فيما يفعله منتجك أو خدمتك للأشخاص وكيف يحل مشاكل الناس أو يعزز حياتهم. صوت العلامة التجارية يجب أن يعكس ويعزز ذلك.

2) كيف نصف صفات علامتنا التجارية

هذه طريقة مفيدة لتغليف السمات الصوتية لعلامتك التجارية، وهو سؤال من الجيد طرحه على مجموعة أكبر، حيث سترى في كثير من الأحيان صفات أو سمات مماثلة في الإجابات.

3) كيف يبدو منافسينا وكيف يمكننا التفريق

إذا كان كل شخص في مجال عملك يبدو نفسه أو يحاول مطاردة اتجاه معين أو شخصية معينة، فأمامك فرصة رائعة للتميز.

4) ما هي العلامة التجارية الأخرى التي يتردد صوتها معك

قد تكون هذه العلامة التجارية متواجدة في مجال عملك أو في مجال مختلف تمامًا، ويجب ألا تستنسخها، بل التفكير كيف ولماذا يتردد صوت علامتها التجارية معك، وماذا يمكن أن تتعلم منها، وكيف يمكن أن تثير مشاعر مماثلة.

5) إذا كانت علامتنا التجارية من المشاهير، فمن سيكون

ليس عليك اختيار شخص واحد معين، بل يمكن أن يكون دمج بين عدة أشخاص، وعلى سبيل المثال، فقد يفكر صانع البدلات الفاخرة بنفسه باعتباره الشقيق الأصغر لجيف جولدبلوم وجورج كلوني.

6) كيف نريد أن نتحدث عن أنفسنا

فكر في الطريقة التي تصف بها ما تفعله، واللغة التي تستخدمها، والطريقة التي تريد أن تتحدث بها عن نفسك وعن عملك، وما نوع المفردات التي تستخدمها، وما هي العبارات التي يميل فريق المبيعات إلى تكرارها، بحيث قد تساعدك هذه الأمور في تحديد وإعادة تعريف صوت علامتك التجارية.

7) من الذي لا نريد أن نكون وما الذي نريد تجنبه

معرفة من لا تريد أن تكون بنفس فائدة معرفة من أنت، هل هناك كلمات تكرهها، وعبارات يجب تجنبها، وعلامات تجارية تبغضها. إن اتباع النهج المعاكس يمكن أن يضمن لك البقاء صادقا مع نفسك.

وبمجرد أن تعرف صوت علامتك التجارية فإنه ينبغي عليك تحويله إلى لغة بسيطة، بحيث إذا كنت تريد أن يتمكن الأشخاص من التواصل بصوت علامتك التجارية، فيجب عليك منحهم طريقة واضحة للقيام بذلك عبر تحديد السمات واللهجة والمفردات واللغة وما إلى ذلك. وبمجرد توضيح هذه العناصر، فإن بإمكانك تجسيد باقي هويتك الكلامية.