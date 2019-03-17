تكنولوجيا: إنتل تبدأ العام المقبل الإنتاج الضخم لرقاقة مودم هواتف iPhone 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة إنتل لبدء الإنتاج الضخم لرقاقة مودم 5G خلال العام المقبل، والتي من المقرر أن تدعم هواتف الأيفون التي تنطلق في 2020 بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

تعتمد شركة ابل على الجيل الأول من رقاقات مودم إنتل التي تدعم شبكات الجيل الخامس لدعم هواتف الأيفون 5G التي تنطلق في 2020، وقد أشار تقرير جديد اليوم إلى أن إنتل ستبدأ الإنتاج الضخم لرقاقات 5G في 2020، لتنطلق منافسة جديدة في سوق الرقاقات مودم 5G بين إنتل وكوالكوم.

من جانب أخر كشفت كوالكوم مؤخراً عن الإصدار الثاتي من رقاقات مودم Snapdragon X55 5G، الذي يأتي بعد الإصدار الأول Snapdragon X50 5G الذي يدعم الآن الكثير من هواتف 5G بالفعل، حيث من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد من رقاقات كوالكوم في هواتف الأندوريد التي تنطلق خلال هذا العام.

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كما تنافس MediaTek بإصدارها الخاص أيضاً من رقاقات مودم 5G، لذا قد تعمل شركة ابل على تغيير خططها في الإعتماد على إنتل لتوريد رقاقات مودم 5G، إلا أن شركة إنتل تبقى وفقاً للكثير من التوقعات الإختيار الأول لشركة ابل، حيث إعتمدت ابل بالفعل على إنتل لتوريد رقاقات 4G لهواتف iPhone 7، وiPhone 8 في السابق.

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