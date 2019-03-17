تكنولوجيا: مشكلات جديدة ظهرت بمجموعة Galaxy S10 تتعلق بتقنية اللمس والبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمنشور ظهر على موقع Reddit ومنتدى Samsung U.S، فقد اشتكي بعض مستخدمي مجموعة Galaxy S10 من وجود مشكلات من بينها مشكلة متعلقة بتقنية اللمس، إذ ورد أنها لا تعمل بشكل صحيح.

ويتمثل العيب الوارد بتقنية اللمس في وظيفة “حظر اللمسات الغير مقصودة” والتي من المفترض أن تقوم بإغلاق الشاشة عندما يكون الهاتف في مكان مظلم، مثل جيب المستخدم أو الحقيبة.

وحسبما ورد، فإن المشكلة الناجمة عن ذلك قد أدت إلى إجراء مكالمات هاتفية بشكل غير مقصود عن طريق مستشعر القرب الموجود بالشاشة، كما لاحظ المستخدمون أيضًا انه يتم كتابة الحروف والأرقام والرموز بشكل عشوائي، بالإضافة إلى انه يتم اتخاذ لقطات للشاشة وفتح التطبيقات وحتى فتح الكشاف أثناء وجود الهاتف في الجيب والحقيبة.

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وأضاف بعض المستخدمين أنهم قد شعروا أن هواتفهم تهتز في جيوبهم، كما لاحظوا أن الهواتف تسخن أكثر من اللازم ويتم استنزاف البطارية بشكل سريع.

وعلى الرغم من أن منتدى Samsung U.S مدرك بهذه المشكلة، إلا انه لم يتم الاستجابة إليها حتى الآن، ولكن يبدو أن شركة سامسونج تعمل على تحديث جديد لحل جميع هذه المشكلات.

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