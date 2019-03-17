فيسبوك يحذف أكثر من مليون ونصف فيديو لهجوم نيوزيلندا خلال 24 ساعة

اعلن موقع التواصل فيسبوك أنه أزال أكثر من مليون ونصف فيديو للهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا خلال الـ24 ساعة الماضية، من خلال حظر الموقع لنشر الفيديوهات.
وقالت مديرة سياسيات فيس بوك في أستراليا ونيوزيلندا ميا جارليك في تغريدة اليوم الأحد "إننا مستمرون في العمل على مدار الساعة لإزالة المحتوى المخالف باستخدام التكنولوجيا وبلاغات الناس، ففي خلال الـ24 ساعة الماضية أزلنا أكثر من مليون ونصف فيديو للهجوم عالميا، بينهم 1.2 مليون فيديو تم حظرهم قبل رفعهم على الموقع".
وأضافت أن "الموقع أيضا مسح النسخ المعدلة من الفيديو".
يذكر أن المهاجم الذي نفذ هجوما على مسجد في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية نشر فيديو مباشر لعملية الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحثت الشرطة النيوزيلندية الناس بأن لا تعيد مشاركة رابط الفيديو عبر موقع فيسبوك، كما أعلن موقع فيسبوك أنه تلقى إخطارا من الشرطة حول الفيديو، وأنه مسح الفيديو من على حسابات المهاجم على موقعي فيسبوك وانستغرام.
وأسفر الهجوم الذي وصفته نيوزيلندا رسميا بـ"الإرهابي" عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
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