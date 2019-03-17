شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر "زر جديد" للاشتراك فى المحادثات المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن منصة التغريدات تويتر تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين متابعة التغريدات التى ترد على تغريدة معينة، دون الحاجة للتفاعل معها من خلال "الإعجاب" أو "الرد عليها"، وتحمل الميزة الجديدة التى ستأتى فى شكل زر جديد اسم "اشترك فى المحادثة" أو "Subscribe to conversation".

ووفقاً لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فإن هذه الميزة تشبه "الحصول على إشعارات" فى الفيس بوك، والتى تتيح للمستخدم الحصول على إشعار معين عند كل تعليق على المنشور، حيث سيتلقى مستخدمو تويتر إشعاراً عند كل رد أو تفاعل مع التغريدة التى اشترك بمتابعتها، من خلال الضغط على أيقونة الجرس.

وستظهر الأيقونة الجديدة عند الدخول إلى صفحة التغريدة المنفردة، حيث ستكون هذه التغريدة متاحة فى الزاوية اليمنى العليا، فيما أكدت تويتر أن هذه الميزة جاءت كجزء من محاولتها لتحويل المنصة إلى اجتماعية بشكل أكبر.