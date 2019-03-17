شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلبة إندونيسيا يشاركون بتطبيقات في متجر "آب ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الصناعة الإندونيسي ايرلانجا هارتارتو عن فخره واعتزازه بأن طلبة إندونيسيين أنشأوا تطبيقين اختيرا ليكونا متاحين في متجر التطبيقات (آب ستور).

وقال الوزير إنه متفائل من أن الطلاب الـ166 الذين حضروا حفل التخرج في أكاديمية أبل لتعليم البرمجة، سيساهمون في تطوير صناعة الإلكترونيات والمعلوماتية في إندونيسيا.

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وقالت ليزا جاكسون نائبة رئيس شركة آبل لشؤون البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية، إن الطلبات المقدمة من الطلاب كانت ملهمة للغاية ، مؤكدة أن الطلاب في الأكاديمية في جاكرتا ألهموها.

وأشارت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية إلى أن أحد التطبيقين المختارين، هو تطبيق طبي قابل للمشاركة ومصمم لتوفير الرعاية في منازل رعاية المتقاعدين وسيساعد مقدمي الرعاية على تتبع الأنشطة اليومية للمرضى، أما الآخر وأطلق عليه اسم "خيرا" فهو يساعد المسلمين ضعاف البصر في تحديد القبلة عند توجههم للصلاة.