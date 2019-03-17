شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 40 بئر حرارى ونباتات مزوعة فى السقف.. جولة داخل الحديقة الوطنية بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية في واشنطن العاصمة هى حديقة ذكية تتمتع بالكثير من التقنيات التكنولوجية من أجل ضبط الحرارة والماء والمعيشة بأكملها للحيوانات بداخلها، وخاصة أنها موطن للأفيال الأسيوية، حيث تشمل على أربعة منهم.



الحديقة الوطنية بواشنطن

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الناشيونال جيوجرافيك"، تعيش الأفيال الموجودة في حديقة الحيوان بـ "حظيرة"، حيث يستخدم المبنى 40 بئرًا حراريًا أرضيًا للحفاظ على درجات حرارة ثابتة، وتوفر المناور القابلة للتشغيل إضاءة طبيعية، وتقلل من استخدام الكهرباء، وتساعد "أقمشة الظل" على تبريد الهواء عبر الأبواب المفتوحة، مما يسمح بارتفاع الحرارة للخروج عبر السقف، مما يقلل من متطلبات تكييف الهواء.

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وفي الخارج، يعد سقف الحظيرة الأكثر اخضرارًا حرفيًا، لأنه مزروع بالنباتات العازلة التي تجعل المبنى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويمتص مياه الأمطار، ويخلق مساحة معيشية مضيافة للنباتات والطيور والفراشات المحلية.

وتستخدم المساحات الخارجية مواد معاد تدويرها، وتشتمل على نظام لتنقية مياه حمام السباحة بكفاءة وإعادة استخدامها مما يقلل من الضغط على البنية التحتية للمياه في المدينة.