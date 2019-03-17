شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقدر تكتب بقلم على الشاشة.. هكذا تعمل الكتابة الرقمية بخطك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلم الالكترونى من أكثر الاختراعات المذهلة سواء فى شكلها أو طريقتها المريحة للغاية لتسجيل المعلومات والكتابة، فهى البديل المدهش لمشكلة الأقلام والورق التى أصبحت ليست متوافقة مع التكنولوجيا الرقمية التي تحيط بنا في العالم الحديث.

وفقا لما ذكره موقع " explainthatstuff"، يمكنك الآن تسجيل الأشياء التي تكتبها أثناء كتابتها وإرسالها تلقائيًا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام تقنية القلم الرقمى والتى انتشرت حاليا فى بعض المؤسسات خاصة الدولية حيث إن توقيعك أصبح الكترونيا مباشرة على المستند من خلال استخدام هذا القلم فى الكتابة على شاشة صغيرة ومنها يصل ذلك على المستند الموجود بجهاز الكمبيوتر الذى يتم استخدامه.



قلم رقمى كيف يعمل القلم الرقمي؟ كيف يعمل القلم الرقمي؟

يعمل من خلال هذه الأمور البسيطة:

1. عبوة الحبر والتى تسمح بمسار الحبر في الشاشة من خلال القلم.

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2. يضيء مصباح الأشعة تحت الحمراء في قاعدة القلم على الصفحة، ولكن لا يمكنك رؤيتها لأن عينيك لا يمكنها اكتشاف الأشعة تحت الحمراء.

3. كاشف الضوء، والذى يوجد أيضا في قاعدة القلم، حيث يلتقط الأشعة تحت الحمراء المنعكسة على علامات التمييز المطبوعة على الورق الالكترونى.

4. الرقاقة الدقيقة في القلم تستخدم نمط الانعكاسات لتخزين صور الكلمات التي تكتبها.

5. بلوتوث مدمج في القلم ينقل البيانات المخزنة لاسلكيا والخفية عبر الهواء.

6. يتلقى جهاز الاستقبال اللاسلكي في الكمبيوتر إشارات يلوتوث ويخزن ما كتبته، ويحول البرنامج الموجود في الكمبيوتر هذه البيانات إلى نص عادي قابل للتحرير يمكنك استيراده إلى برنامج معالجة الكلمات.