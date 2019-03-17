شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكن اختراق تلفزيونك الذكى.. نصائح لحمايتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس فقط جهاز الكمبيوتر هو ما يمكن اختراقه، فكل أجهزتك الذكية معرضة لذلك، فيمكن اختراق أي شيء في منزلك متصل بالإنترنت، من الثلاجة الذكية إلى نظام التحكم في المناخ الخاص بك، وكذلك تلفزيونك الذكى.

ووفقا لما ذكره موقع "Reader digest"، أظهر الخبراء أيضًا كيف يمكن للقراصنة تشغيل كاميرا التلفزيون الذكي والتجسس عليك.

يمكنك حماية نفسك بهذه الخطوات:

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- عند إعداد الأجهزة الذكية، قم دائمًا بتغيير كلمة المرور الافتراضية.

- تعمل معظم هذه الأجهزة من جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، لذلك يمكن أن تساعد أيضًا قوة كلمة المرور التي تحمي شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

- ابحث عن خيار تحديث البرامج الثابتة في القائمة الرئيسية أو الإعدادات، فيجب أن تحصل على الحديثات دائما.