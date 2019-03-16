مواصفات Xperia 10 Plus التقنية مع عيوبه وسعره

أصدرت Sony هاتف Xperia 10 Plus في الأيام الماضية ليكون واحد من أطول الهواتف الموجودة في السوق إن لم يكن أطولها على الإطلاق ، الهاتف يأتي بشاشة 6.5 بوصة ودقة عرض 1080x2520px وهي أكثر ما يميز الهاتف ، فباقي ما جاء به الهاتف يمكننا أن نقول بأنه إعتيادي وليس مبهراً .

لا يخفى على أحد أن Sony كانت تتخبط كثيراً في الفترة الماضية مع سلسلة Xperia ولم يحلافها الحظ في إصدار هاتف يكتسح المنافسة أو حتى يظهر عليها بشكل جيد وكانت في أغلب الأوقات تختفي وسط المنافسة الأكثر شراسة من باقي الشركات التي تضع كل تركيزها وأموالها في تطوير الهواتف المتحركة .

المواصفات التقنية لهاتف Xperia 10 Plus :

بناء الجسد : مصمم من البلاستيك مع لمسة معدنية في النهاية بالإضافة إلى طبقة حماية Gorilla glass 5 على الشاشة من الأمام .

على الشاشة من الأمام . وزن الجهاز : 180 جرام

جرام الألوان التي يأتي بها : أزرق navy ، فضي ، أسود وذهبي .

الشاشة : بحجم 6.5 بوصة ونسبة طول لعرض 21:9

بوصة ونسبة طول لعرض الكاميرات الخلفية : الكاميرا الاساسية بمستشعر 12MP والثانوية بـ 8MP والعدستين Telephoto

والثانوية بـ والعدستين الكاميرا الأمامية : مستشعر 8MP وكاميرا واحدة فقط

وكاميرا واحدة فقط المعالج : Snapdragon 636 ثماني النواة .

ثماني النواة . الذاكرة : تأتي في نسختين نسخة 4GB ونسخة 6Gb مع مساحة تخزين 64GB ودعم للـ MicroSD .

ونسخة مع مساحة تخزين ودعم للـ . نظام التشغيل : Android Pie 9.0

البطارية : 3000mAh

ثنائي الشريحة مع USB C ومنفذ سماعات 3.5

مستشعر البصمة مثبت في جانب الهاتف .

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مميزات هاتف Xperia 10 Plus :

شاشة طويلة للغاية تجعله مناسباً جداً لمشاهدة المحتوى وصناعته بالإضافة لتصفح الإنترنت .

الشاشة ساطعة وتبدو بمظهر جيد في الخارج وتحت ضوء الشمس المباشر

موقع مستشعر البصمة جيد ويقدم تجربة جديدة

عمر البطارية جيد للغاية

تجربة Android 9.0 خام للغاية دون اي تعديل من الشركة .

أهم منافسي الهاتف :

Samsung Galaxy A9

Moto G7 Plus

Nokia 7 Plus

Xiaomi Mi 9

عيوب هاتف Xperia 10 Plus :

الجسد الطويل للغاية غريب جداً وقد لا تتمكن من إمساكه بشكل جيد كما أنه سهل الإنزلاق .

بعض البرامج ستواجه مشاكل للعمل مع دقة عرض 21:9

يمكنك الحصول على عتاد أقوى في مقابل هذا السعر أو أقل منه أيضاً .

يمكننا أن نقول بأن أداء الكاميرا في المجمل ضعيف .

سعر الهاتف :

لم يتوافر الهاتف بعد في السوق المصري ولكن سعره في السوق العالمي هو 430$ تقريباً لذا فإنه قد يصدر في حدود 8000 جنيه مصري .