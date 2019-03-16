كيف تقوم بترجمة صفحة كاملة في المتصفحات

ترجمة اللغة الإنجليزية هي مفتاح تصفح الإنترنت لذا هناك بعض المعاناة التي تواجه الأشخاص الذين لا يستطيعون قراءة اللغة الإنجليزية خصوصاً تلك المواقع التي لا تظهر بأي لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية ، ولكن لحسن الحظ فمطوري المتصفحات يعلمون بهذه المشكلة والتي قد تزداد صعوبة مع المواقع التي تتحدث بلغة غير الإنجليزية كالهندية مثلاً أو الروسية .

يمكنك ترجمة عدة جمل أو عدة فقرات من مقال ما ويمكنك أيضاً أن تقوم بترجمة الصفحة بشكل كامل من المتصفح نفسه ، وهذه الطريقة تعمل مع الثلاث متصفحات الرئيسية وهي Google Chrome و Microsoft Edge و Firefox .

إستخدام Google Chrome :

إستخدام جوجل كروم في ترجمة الصفحات هو الأسهل على الإطلاق ، لأنه يتصل مباشرةً بسيرفرات Google وهو الذي يمتلك خدمة ترجمة ممتازة للغاية – بالرغم من بعض التعليقات عليها – ولكنها ستؤدي بالغرض خصوصاً إن كنت تحاول أن تصل إلى فكرة عامة عن أمر ما .

كل ما عليك هو تعديل بعض الإختيارات فقط وبعدها ستتمكن من ترجمة الصفحات بأكملها بسهولة للغاية .

إضغط على الثلاث نقاط في اعلى المتصفح

توجه إلى Setting ومن ثم Advanced Setting

إبحث عن إختيار اللغة أو Languages وحدد لغتك الأم من هنا .

سيظهر لك إختيار يقول ” Offer to translate pages that aren’t in a language you read ”

فعل هذا الخيار وهو الإختيار الذي سيمكنك من ترجمة الصفحة التي تريدها بسهولة منقطعة النظير .

الآن كل ما عليك فعله هو فتح الصفحة التي ترغب في ترجمتها والضغط بالزر الأيمن عليها ومن ثم إختيار الترجمة إلى اللغة العربية .

إستخدام Firefox

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هنا سنحتاج إلى بعض العمل قليلاً ، فالمتصفح لا يمتلك خاصية ترجمة مدمجة بداخله مثل Chrome لذا فسنحتاج لتحميل إضافة خاصة بالترجمة ولكن بعدما نختار اللغة التي نرغب بالترجمة إليها وهي بطريقة مشابهة لـ Chrome ولكن هذه المرة ستختار Preferences ومن ثم تختار اللغة في قسم Language and Appearance .

بعد ذلك ستقوم بتحميل إضافة خاصة للترجمة وهنا ننصح بإضافتين وهما يستخدمان Google Translate وهما :

إستخدام في Microsoft Edge

متصفح Edge أيضاً لا يمتلك أي خاصية لترجمة الصفحات بشكل مباشر لذا فستحتاج إلى تحميل إضافة طرف ثالث من متجر مايكروسوفت أو Windows Store لتتمكن من ترجمة الصفحات بشكل مباشر وسهل ، يمكنك تحميل هذه الإضافة من هنا وهي مجانية .

بعدما تقوم بتحميل هذه الإضافة فورما تفتح أي صفحة ستجد في الأعلى بجوار عنوان الصفحة علامة الإضافة كل ما سيكون عليك هو أن تضغط عليها ليظهر لك اللغة التي تظهر بها الصفحة واللغة التي تريد ترجمة الصفحة إليها .