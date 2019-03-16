تكنولوجيا: سامسونج تسعى لتطوير هاتف مميز بتصميم شاشة كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحاول العملاق الكوري الوصول إلى التصميم الأفضل للجيل القادم من هواتف Galaxy المميزة، وبعد تبني الشركة للعديد من التصاميم التي تختلف بين ثقب الشاشة والنتوء إلى جانب الكاميرة المنبثقة، تسعى سامسونج الآن لتطوير هاتف مميز بتصميم عرض بملء الشاشة.

تشهد صناعة الهواتف الذكية الكثير من التطورات خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى الشركات للمنافسة في تطوير التصميم المميز بالأبعاد المثالية للشاشة، لجذب المستخدمين بعرض مميز في الهواتف الذكية.

ولتحقيق العرض الأمثل بدأت العديد من الشركات إلى اللجوء إلى أكثر من تصميم يدعم إطارات نحيفة جداً للهاتف، كما شهدنا إصدارات مميزة بنتوء علوي، وحدة منزلقة أو كاميرة منبثقة إلى جانب الكاميرة التي تأتي في ثقب الشاشة مدمجة، إلا أن سامسونج تبحث عن تطور أفضل في تصميم الإصدارات القادمة من هواتفها المميزة.

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ولقد أشار Yang Byung-duk من سامسونج في تصريحاته الأخيرة إلى أن تطوير الهواتف المميزة بتصميم عرض ملء الشاشة سيستغرق فترة قد تصل إلى عامين تقريباً، إلا أن الهواتف الذكية المميزة تشهد تطورات سريعة في التصميم في الفترة الأخيرة، لذا من المتوقع أن تصل قريباً الهواتف الذكية إلى إصدار مميز بكاميرة أمامية بثقب غير مرئي كما تتميز الكاميرة أيضاً بأعلى آداء.

كما أكد Yang Byung-duk أيضاً أن سامسونج تطور أيضاً تقنية الصوتيات التي تنبعث من الشاشة، بتقنية تحاكي تقنية LG التي تعرف بCrystal Sound OLED والتي قدمت في إصداراها الأخير LG G8 ThinQ، حيث تسعى شركة سامسونج بشكل جدي لتطوير هاتف بعرض ملء الشاشة وتقنية صوتيات مدمجة في الشاشة في أحد إصداراتها المستقبلية من الهواتف المميزة.

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