شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر مش واحد دول كتير.. اعرف كل كوكب فيه كم قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الأرض لا يوجد لدينا سوى قمر واحد، لكن بعض الكواكب بها العشرات منها، وآخرين لا يوجد بها أى قمر، وهو الأمر الذى لا يعرفه الكثيرين والذى نقدم به قائمة كاملة لكل كوكب وعدد الأقمار به، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Nasa Spaceplace".

1- عطارد والزهرة: لا أحد منهم لديه القمر.

2- الأرض: بالطبع لدينا قمر واحد.

3- كوكب المريخ: لديه قمرين وأسمائهم فوبوس وديموس.

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4- كوكب المشتري: لديه الكثير من الأقمار، فحتى الآن عدد الأقمار المعروفة 79، ويمتلك كوكب المشتري أيضًا أكبر قمر في نظامنا الشمسي وهو جانيميد.

5- زحل لديه 53 قمر معروف، ولديه أيضًا تسعة أقمار في انتظار التأكيد.

6- أورانوس: لديه 27 قمر معروف.

7- نبتون لديه 14 قمر والذى خرج من تصنيف الكواكب مؤخرا.