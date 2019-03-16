شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: درجة حرارته أعلى 5 مرات من سطح الشمس.. اعرف إزاى بيحصل البرق والرعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه يمكن أن تصل درجة حرارة الصواعق إلى 30000 درجة مئوية أو 54000 درجة فهرنهايت، فالبرق هو تفريغ كهربائى ناتج عن اختلالات بين السحب العاصفة والأرض، أو داخل السحب نفسها، ويحدث معظم البرق داخل السحب.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ناشونال جيوجرافيك" فيؤدى تصادم جزيئات المطر أو الجليد أو الثلج داخل السحب خلال العاصفة إلى زيادة الخلل بين سحب العواصف والأرض، ويكون البرق حارًا للغاية، حيث يمكن للفلاش تسخين الهواء من حوله إلى درجات حرارة أعلى بخمس مرات من سطح الشمس.

وتتسبب هذه الحرارة فى اتساع الهواء المحيط ويهتز بسرعة، مما يخلق رعدًا ساطعًا نسمعه بعد فترة قصيرة من رؤية وميض البرق.

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ويعد البرق من الأمور الخطيرة جدا، حيث إنه يقتل حوالى 2000 شخص فى جميع أنحاء العالم عن طريق البرق كل عام.

وينجو المئات من الضربات ولكنهم يعانون من مجموعة متنوعة من الأعراض الدائمة، بما فى ذلك فقدان الذاكرة، والدوخة، والضعف، والتنميل، وغيرها من الأمراض التى تغير الحياة، ويمكن أن تسبب الضربات السكتة القلبية والحروق الشديدة.

كما تعمل حرارة البرق القصوى على تبخير الماء داخل الشجرة، مما يخلق بخارًا قد يتسبب فى تفجير الشجرة.