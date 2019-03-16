تحذير من استخدام الإطارات بعد تحول لونها لـ"الرمادي".. تعرف على السبب

القاهرة - (مصراوي):

قال المهندس لطفي حمودة، خبير صيانة السيارات، إن شركات صناعة الإطارات تضيف إلى المكونات التي يصنع منها الإطار مادة كيميائية تسمى "أسود الكربون" تعمل على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية حيث تمتصها وتحولها إلى حرارة عادية.

وأضاف حمودة في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن مادة "أسود الكربون" التي تصبغ الإطار بالأسود تفقد خواصها بمرور الوقت، ولذلك يتحول الإطار من اللون الأسود إلى الرمادي وهي دلالة على انتهاء صلاحيته.

وحذر من استخدام الإطارات التي انتهت صلاحيتها، ذلك حيث تكون عرضة إلى التلف...