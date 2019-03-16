كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Xiaomi خلال مؤتمر الهاتف العالمي الذي عقد خلال الشهر الماضي عن نموذج أولي لإصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي، واليوم كشف عن تفاصيل جديدة حول مستوى تسعير هذا الإصدار وموعد الإعلان الرسمي.
قد تختلف إصدارات هذا العام من الهواتف القابلة للطي في التصميم، إلا أنها تجتمع في مستوى التسعير المرتفع الذي يصل إلى 2000 دولار.
وفي الوقت الذي تتنافس فيه الشركات المصنعة للهاتف في تطوير التصميم الأفضل في هذه الفئة من الهواتف، إلا أن شاومي لديها رؤية أبعد للإنتشار بإصدارها القادم مع تسعير أقل عن الإصدارات التي قدمت حتى الآن، حيث كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول مستوى تسعير هاتف شاومي القابل للطي الذي يعرف الآن بهاتف Mi Flex والذي يأتي بسعر 999 دولار.
من جانب أخر أكدت التسريبات على أن شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Mi Flex في النصف الثاني من عام 2019، لذا من المتوقع أن ينافس هاتفها بقوة مع هذا المستوى من التسعير، بشكل خاص مع الأسعار الخيالية التي كشف عنها من سامسونج وهواوي حتى الآن.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف Mi Flex بسعر منافس في النصف الثاني من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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