براءة إختراع جديدة تكشف لنا كيف قد يبدو هاتف جوجل القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة جوجل تأمل في الدخول بدورها إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، على الأقل هذا ما توحي إليه براءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا. بعد أن قامت كل من سامسونج و Huawei بالكشف عن هواتفهما الذكية القابلة للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر الماضي، فسوف تقوم بقية الشركات المصنعة بالسير على خطاها، وستكون شركة جوجل من بين هذه الشركات.

تكشف براءة الإختراع التابعة لشركة جوجل عن تصميم مشابه إلى حد ما للهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي الذي من المرجح أن تكشف عنه شركة موتورولا في الوقت لاحق من هذا العام. هذا الهاتف سيكون قابلا للطي في المحور الأفقي، ولكن البراءة تصور أيضا فجوة بين النصفين بسبب تكنولوجيا الطي المحدودة المتوفرة حاليًا.

Advertisements

ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن براءات الإختراع لا تتحول دائمًا إلى منتج فعلي، لذا لا تحبس أنفاسك. قد يأتي هاتف جوجل القابل للطي بتصميم مختلف كليًا عن ذلك المجسد في براءة الإختراع هذه.