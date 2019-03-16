Nvidia تطلق بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660، وستكلف إبتداء من 219$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nvidia اليوم بإطلاق بطاقة رسوميات جديدة من الفئة المتوسطة تحمل إسم Nvidia GeForce GTX 1660 من أجل الحواسيب المكتبية. بطاقة الرسوميات الجديدة هذه تستند على الجيل السادس من معمارية Turing، على غرار بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti و Nvidia GeForce RTX Series. ويبدأ سعر بطاقة الرسوميات الجديدة من 219$، مما يجعلها أرخص بطاقة رسوميات تستند على معمارية Turing حتى الآن.

بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 الجديدة تأتي مع 1408 نواة من نوع CUDA. ويبلغ تردد الذاكرة في بطاقة الرسوميات الجديدة هذه نحو 8GHz، في حين يبلغ معدل نقل البيانات 288.1GB/s. الذاكرة العشوائية نفسها في بطاقة الرسوميات هذه تبلغ 6GB، وهي من نوع GDDR5.

التردد الأساسي لبطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 شهد بعض التحسن بالمقارنة مع بطاقة Nvidia GeForce GTX 1660 Ti من 1500MHz إلى 1530MHz، في حين إرتفع التردد الأقصى من 1770MHz إلى 1785MHz. ومع ذلك، هذه هي الأرقام الرسمية فقط، لذلك من المحتمل أن يتم شحن بطاقة الرسوميات هذه من قبل الشركات المصنعة الأخرى مع أرقام أعلى.

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ووفقا لشركة Nvidia، فقد ذكرت أن بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce GTX 1660 ستشهد تحسنًا في الأداء بنسبة 35 في المئة مقارنة مع Nvidia GeForce GTX 1060، وبنسبة 130 في المئة مقارنة مع Nvidia GeForce GTX 960.

يتم عرض بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 للبيع اليوم وستكون متاحة من جميع الشركات المصنعة الرئيسية لبطاقات الرسوميات، بما في ذلك Asus و Colorful و EVGA و Gainward و Galaxy و Gigabyte و Inno3D و MSI و Palit و Zotac.