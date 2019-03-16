سامسونج تعمل على تضمين الكاميرا خلف الشاشة من دون ثقب في هواتفها المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد شاشات Infinity-O مجرد توقف على الطريق نحو الهواتف الذكية ذات الشاشات الكاملة الخالية من القطع أو الثقوب. لجعل ذلك ممكنًا، سيتعين على جميع المستشعرات والكاميرات الموجودة في المقدمة التحرك إلى أسفل الشاشة.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح نائب رئيس فريق البحث والتطوير في قسم الشاشات داخل شركة سامسونج، السيد Yang Byung-duk بالقول : ” على الرغم من أنه لن يكون من الممكن إنشاء هاتف ذكي بشاشة كاملة في غضون العام المقبل أو العامين المقبلين، إلا أنه يمكن للتكنولوجيا أن تتطور إلى المرحلة التي ستكون فيها فتحة الكاميرا غير مرئية، مع عدم التأثير على وظيفة الكاميرا بأي طريقة “. وعلاوة على ذلك، يقول السيد Yang Byung-duk أن هواتف Galaxy S10 الجديدة هي الأولى التي تحتوي على ثقب في شاشة OLED نفسها. على سبيل المثال، الهاتف Honor View 20 يستخدم شاشة LCD بدون ثقب فعلي، والكاميرا تنظر من خلال الشاشة.

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تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونج تتطلع أيضًا لإستخدام الشاشات كمكبرات للصوت، تمامًا كما هو الحال مع شاشة Crystal Sound OLED التي إستخدمتها شركة LG في الهاتف LG G8 ThinQ، ولكنها قررت عدم إستخدام هذه التقنية في سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S10 Series.