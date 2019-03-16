شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشتاء سيختفى من أستراليا بحلول 2050 ... دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة جديدة أجراها باحثو المناخ من اختفاء مظاهر الشتاء تماما من أستراليا فى غضون الثلاثين عاما المقبلة، وذلك بحلول عام 2050، فيما توقع العلماء أنه سيحل موسم "صيفى" بدلا من الموسم الأكثر برودة فى البلاد، وذلك مع انتشار موجات تبلغ حرارتها 40 درجة مئوية، فى جميع أنحاء أستراليا.

ووفقا لما نشره موقع nypost الأمريكى، فأوضح التقرير أن متوسط الحد الأقصى اليومى سيكون أكثر حرارة بمقدار 3.3 درجة مئوية، وليختفى بذلك الشتاء تقريباً، فيما قال باحثون فى الجامعة الوطنية الأسترالية، إنه مع استمرار تعاقب فصول الربيع والصيف والخريف، سيكون الموسم الرابع "صيفاً جديداً" يستمر من منتصف ديسمبر إلى أواخر فبراير.

ورغم أنه تشتهر أستراليا بأنها شديدة الحرارة عمومًا، حتى فى أشهر الشتاء، لكن الخبراء يحذرون الآن من أن المناخ المتغير سيؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة فى أستراليا لدرجة أنه لن يكون فصل الشتاء تقنيًا بعد الآن، وسيظل هناك فصل الربيع والصيف والخريف رغم أنها تتغير قليلاً حسب مساحة أستراليا التى تنظر إليها. على سبيل المثال، فى سيدنى، يمتد "الصيف الجديد" إلى شهرى أكتوبر ومارس.

ويحذر الباحثون من أن "صيف أستراليا الجديد" سيكون فترة من العام "حيث ستبلغ درجات الحرارة ذروتها باستمرار ... أعلى بكثير من 40 درجة مئوية لفترة مستدامة"، وتستند المعلومات إلى بيانات المناخ من مشروع Queensland Government LongPaddock ونماذج تغير المناخ استنادًا إلى بيانات النمط من مكتب الأرصاد الجوية البريطانى.