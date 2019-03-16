سناب شات تعتزم إطلاق منصة للألعاب مطلع أبريل المقبل

تعتزم شركة سناب، المالكة لتطبيق التراسل المصور سناب شات، الإعلان عن منصة جديدة للألعاب خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، وفق ما أفادت خدمة الأخبار على الإنترنت “تشدار” Cheddar يوم الجمعة نقلًا عن مصدر مطلع. الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة سعر سهم الشركة بنحو 3%.

وذكرت خدمة “تشدار” أن منصة الألعاب، التي تحمل الاسم الرمزي “بروجكت كوجناك” Project Cognac، سوف تحتوي على عدد قليل من الألعاب من المطورين الخارجيين المصممة للعمل بشكل خاص في تطبيق سناب شات.

وأضاف التقرير أنه سيتم الكشف عن مبادرة الألعاب الجديدة في قمة سناب الأولى من نوعها لشركاء المحتوى والمطورين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 4 نيسان/أبريل 2019، كما سيتم الإعلان عن مبادرات الفيديو مثل المزيد من العروض الأصلية.

يُشار إلى أن الحديث عن عزم سناب إطلاق منصة جديدة للألعاب ليس الأول، إذ كان موقع أخبار التتقنية “ذي إنفورميشن” The Information أول من نشر تقريرًا تحدث أن الشركة تعمل على منصة للألعاب في شهر حزيران/يونيو 2018.

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كما تجدر الإشارة إلى أن تطبيق سناب شات، المعروف برسائل المؤقتة التي تختفي بعد 24 ساعة والمرشحات والفلاتر المضحكة، يعاني من العديد من المشكلات والخسائر، منذ تحوله إلى شركة عامة في شهر آذار/مارس 2017، وذلك بعد أن قامت فيسبوك من خلال تطبيق مشاركة الصور التابع لها، إنستاجرام، بتقليد العديد من مزايا سناب شات.

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وفي محاولتها تعويض الخسائر والتراجع في النمو، أطلقت سناب شات تصميمًا جديدًا لتطبيقها أتى بنتائج عكسية، مما جعل الكثير من المستخدمين والمعلنين يتركونه إلى خدمات أخرى، أبرزها إنستاجرام.