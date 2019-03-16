مايكروسوفت تطلق Game Stack وتجلب Xbox Live إلى أندرويد وآي أو إس

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مبادرة جديدة تجمع تحت مظلة واحدة جميع منتجاتها المتعلقة بالألعاب للمطورين مثل Xbox Live و Azure PlayFab و Direct X و Mixer و Virtual Studio و Simplygon و Azure، وذلك بغية استقطاب المطورين.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن المبادرة، التي أطلقت عليها اسم “مايكروسوفت جيم ستاك” Microsoft Game Stack تهدف إلى منح مطوري الألعاب، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في استوديو AAA أو منفردين، جميع الأدوات التي يحتاجونها للتطوير ثم تشغيل ألعابهم عبر مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل.

وقال كريم تشودري، نائب رئيس الشركة في “مايكروسوفت جيمينج كلاود” Microsoft Gaming Cloud: “تجمع Game Stack بين منصات وأدوات تطوير اللعبة مثل Direct X و Visual Studio و Azure و Playfab في نظام بيئي قوي يمكن لأي مطور ألعاب استخدامه”. وأضاف: “نحن نعد هذا رحلة بدأناها للتو”، ما يعني أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات أخرى في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمطورين اختيار الخدمات التي يريدون استخدامها. وفي حين أن Azure جزء من Game Stack ما يعني أن المبادرة ستكون حلًا وسطًا بين السحابة والأجهزة. ولكن مما لا شك فيه فإن مايكروسوفت تأمل في نهاية المطاف أن يعتمد المطورون على Azure ليكون منصة سحابية المفضلة لديهم، خاصةً في ظل أن معظم الألعاب هذه الأيام أصبحت عبر الإنترنت ما يعني أن المطورين في حاجة إلى منصة سحابية لتخزين بياناتهم عليها.

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وتعد PlayFab أحد المكونات الأساسية في Game Stack، وهي خدمة خلفية لبناء ألعاب متصلة بالسحابة، والتي تندرج الآن ضمن عائلة Azure. وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على الخدمة مطلع العام الماضي، وتجدر الإشارة إلى أنها تدعم جميع منصات الألعاب الرئيسية، بدءًا من أجهزة “إكس بوكس” Xbox و “بلاي ستيشن” PlayStation و “نينتندو سويتش” Nintendo Switch، بالإضافة إلى أنظمة أندرويد وآي أو إس، والحواسب الشخصية والويب.

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وبالإضافة إلى هذه الإعلانات، قالت مايكروسوفت أيضًا إنها ستقدم “حزمة تطوير البرمجيات” SDK لخدمة “إكس بوكس لايف” Xbox Live لنظامي أندرويد وآي أو إس حتى يتمكن المطورون من دمج هوية تلك الخدمة وخدمات المجتمع في ألعابهم على تلك المنصات أيضًا.