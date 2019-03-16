فيسبوك تطلق تبويبًا مخصصًا للألعاب على الأجهزة المحمولة

أعلنت شركة فيسبوك يوم الجمعة عن إضافة تبويب جديد مخصص للألعاب إلى تطبيق شبكتها الاجتماعية على الأجهزة المحمولة وذلك بغية تسهيل عثور مستخدميها على الألعاب وحسابات ومجموعات الألعاب المفضلة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “في كل شهر، يلعب أكثر من 700 مليون شخص ألعابًا أو يشاهدون مقاطع فيديو للألعاب أو يشاركون في مجموعات ألعاب على فيسبوك”. وأضافت: “قد تكون ممن يتصفح (آخر الأخبار) لاكتشاف لعبة فورية جديدة للعبها مع أصدقائك أو متابعة صفحة بث ألعاب والبدء في مشاهدة محتواها أو قد تتلقى إشعارًا ينبه الأعضاء في مجموعة Pokémon Go الخاصة بك بشأن Lickitung نادر يتم رصده في حديقة قريبة”.

ولتسهيل عثور المستخدمين والوصول إلى الألعاب وحسابات ومجموعات الألعاب المفضلة، بدأت فيسبوك إطلاق تبويبًا جديدًا باسم “ألعاب فيسبوك” Facebook Gaming في شريط التنقل الرئيسي بين تبويبي الإشعارات والمشاهدة، حيث سيتمكن المستخدمون من استكشاف ولعب ومشاهدة ومشاركة محتوى الألعاب المخصص لهم.

وأشارت فيسبوك، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأكثر من 2.5 مليار مستخدم نشط شهريًا، إلى أن تبويب الألعاب الجديد يعد من تحديث فيسبوك التصميمي الحديث لتوفير اختصارات مخصصة للأشخاص للوصول بسهولة إلى المجتمعات والمحتوى الذي يتفاعلون معه.

وأضافت الشركة أن الميزات الجديدة في تبويب Facebook Gaming تعطي المزيد من التفاصيل المتعلقة بقسم فيديو الألعاب الذي أُعلن عنه في العام الماضي. هذا وتعتزم فيسبوك، مع اختبار تجارب جديدة في تبويب الألعاب، إضافة المزيد من أنواع محتوى الألعاب، وتحسين توصيات المحتوى مع مرور الوقت.

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يُشار إلى أن إطلاق تبويب Facebook Gaming الجديد سوف يُطلق لمجموعة فرعية صغيرة تضم أكثر من 700 مليون شخص يستمتعون بالألعاب على فيسبوك كل شهر. وبمرور الوقت، تعتزم فيسبوك إطلاقه للمزيد من مستخدميها، ويمكن للأشخاص الذين لا يرون التبويب الجديد في شريط التنقل الرئيسي، العثور عليه من خلال الانتقال إلى قائمة الإشارات المرجعية.

وقالت فيسبوك إنها تواصل أيضًا اختبار الإصدار التجريبي من تطبيق Facebook Gaming المستقل على نظام أندرويد، والذي يتضمن ميزات أكثر مما يوجد في تبويب Facebook Gaming.