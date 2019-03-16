مقارنة شاملة بين Dell XPS 13 و HP Specter x360 13

لطالما كان جهاز Dell XPS 13 من دل بمثابة جهاز الحاسب المحمول بقياس 13 إنش المفضل للكثيرين، والذي يوفر الكثير من قدرة الحوسبة في حجم صغير، وذلك بفضل الحواف الصغيرة جدًا، بينما يحاول جهاز HP Specter x360 13 المتحول من فئة إثنان في واحد منافسته بعد حصوله على تحديث عام 2019.

ونحاول من خلال التقرير التالي إجراء مقارنة شاملة بين جهازي الحاسب لمساعدتك في اختيار حاسبك المحمول القادم.

التصميم

لا شك في أن هذه الحواسيب لديها تصميم جذاب، ويعد XPS 13 الجهاز الأكثر مقاومة للتغيير بين الاثنين، ويأتي باللون الأسود أو الفضي أو الوردي الذهبي، ويتميز الجهاز بالإطار الصغير الذي يحافظ على حجم صغير قدر الإمكان، مع نقل كاميرا الويب من مكانها المعتاد في أعلى الجهاز.

ويذهب جهاز Specter x360 في اتجاه مختلف، مع لون رمادي فضي أو أزرق داكن، كما تتيح الزوايا الخلفية التي تحتوي على زر الطاقة ومنفذ USB-C توصيل الجهاز بالطاقة بشكل يجعل الكابل لا يعيق الاستخدام.

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ويتمتع كلاهما بمتانة تصنيعية عالية وأغطية منحنية قليلاً، لكن قاعدة لوحة المفاتيح وأسفل الهيكل ليس مرن على الإطلاق.

ويعد XPS 13 أقل سماكة وأخف وزنًا بقليل من Specter x360، إذ يأتي بسماكة 0.55 إنش وبوزن 1.2 كيلوجرام، بينما يأتي Specter x360 بسماكة 0.57 إنش وبوزن 1.3 كيلوجرام.

ويحتوي Specter x360 على حواف أكبر في الجزء العلوي والسفلي، وذلك من أجل تسهيل استخدامه بشكل عامودي في وضع الحاسب اللوحي، وهذا يجعل حجمه أكبر قليلاً.

وتعد لوحة اللمس من مايكروسوفت المستخدمة في XPS 13 أفضل بكثير من لوحة اللمس Synaptics المستخدمة في Specter x360.

وفي حال كنت تريد الحصول على شاشة Full HD من XPS 13، فسوف تضطر إلى الاستغناء عن اللمس، في حين أن إتش بي توفر شاشة اللمس المعتادة في أجهزة إثنان في واحد مع دعم للقلم الإلكتروني.

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ويأتي حاسب XPS بمنفذي USB-C مع Thunderbolt 3، ومنفذ USB-C 3.1 آخر، مما يعني أنك قد تحتاج إلى محول للأجهزة القديمة، بينما يمنحك Specter x360 منفذي USB-C مع منافذ Thunderbolt 3، لكن إتش بي حافظت على منفذ USB-A 3.1 للأجهزة الطرفية القديمة.

وكلاهما يوفر قارئ بطاقات microSD، كما استخدمت إتش بي منتجات إنتل اللاسلكية، حيث يوفر الحاسب تقنية Bluetooth 5 بالمقارنة مع تقنية Bluetooth 4.2 الخاصة بجهاز XPS 13، كما يوفر اتصال LTE اختياري.

الأداء

تم تصميم كلا الجهازين المحمولين بالاعتماد على أحدث وحدات معالجة مركزية من الجيل الثامن Whiskey Lake من إنتل، وبالتالي كلاهما سريعان على حد سواء، وهذا يعني أن الأجهزة تقدم أداء مكافئ إلى حد كبير.

ويوفر كلا الجهازين أدوات مساعدة تتيح لك التحكم في السرعة أو التشغيل الهادئ، ويمكنك العثور على PCI SSD والاستمتاع بسرعتها، مما يجعل كلا الجهازين مناسبين لمهام الإنتاجية المطلوبة، وسوف يظل كلاهما باردًا نسبيًا حتى عند الضغط عليهما بشدة، كما يقتصر كلاهما على بطاقات رسوميات إنتل المدمجة.

وتأتي دقة العرض بشكل مماثل بين الحاسبين، ويمكنك الحصول على حواسيب XPS 13 و Specter x360 بشاشات بدقة Full HD أو 4K، مع ألوان جيدة وتباين كبير، لكن شاشة XPS 13 أكثر سطوعًا في ظل وجود 400 شمعة بالمقارنة مع شاشة Specter x360 التي تقدم ما يزيد قليلًا عن 300 شمعة.

وتحتوي شاشة حاسب إتش بي بدقة Full HD على ميزة سرية، حيث تحتاج حوالي نصف الطاقة المعتادة (واط واحد)، ويمكن أيضًا طلب Specter x360 مع لوحة الخصوصية SureView من إتش بي.

قابلية التنقل

يعد XPS 13 أصغر في جميع الأبعاد وأخف قليلاً، لكن جهاز Specter x360 بشاشة Full HD يدوم لفترة أطول عند تنفيذ المهام التي تتعلق بالشاشة أكثر من كونها متعلقة بوحدة المعالجة المركزية، وسواء كنت تتصفح الويب أو تقوم بنسخ فيديو، فإن جهاز إتش بي يدوم لساعتين أطول من جهاز XPS 13.

الخلاصة

جهاز HP Specter x360 عبارة عن حاسب محمول متميز، يبدأ من 1150 دولار لمعالج Core i5-8265U، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية SSD، وشاشة بدقة Full HD.

ويمكنك إنفاق ما يصل إلى 2500 دولار للحصول على معالج Core i7-8565U، و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية SSD، وشاشة بدقة 4K، واتصال LTE.

بينما يبدأ سعر Dell XPS 13 من 900 دولار مع معالج Core i3-8145U و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية SSD، وتصل تكلفته إلى 2600 دولار لإعدادات مماثلة لحاسب HP Specter x360 الفئة العليا، لكن بدون اتصال LTE.