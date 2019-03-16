تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهواتف Pixel 4 من جوجل بتصميم ثقب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث التسريبات المصورة لهواتف جوجل القادمة Pixel 4 تكشف عن تصميم ثقب الشاشة المتوقع أن تنطلق به إصدارات جوجل في خريف هذا العام.

تسعى كبرى الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق التصميم الأفضل في الهواتف الذكية المميزة، التي تحقق الإستفادة من العرض في الشاشة على الوجه الأمثل، لذا نشهد العديد من إصدارات هذا العام التي تنطلق بالتصميم المنزلق أو المنبثق للكاميرة الأمامية، أو تصميم ثقب في الشاشة.

ولقد وقع إختيار جوجل على تصميم ثقب الشاشة لإصدارها القادم Pixel 4، حيث رصدت إصدارات جوجل الجديدة في أحدث التسريبات المصورة، والتي تكشف عن تصميم تختفي فيه الإطارات الكبيرة نسبياًَ في الجزء العلوي والسفلي من الجهة الأمامية لينطلق هاتف Pixel 4 بتصميم مسطح للشاشة وهو تصميم يدعم المستخدم بشكل أفضل في تفادي لمس الشاشة عن طريق الخطأ كما في هواتف S10 المميزة بالشاشة المنحنية.

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كما تكشف إحدى الصور المسربة عن ثقب مزدوج في شاشة Pixel 4، ليختفي النتوء العلوي، وينطلق الجيل القادم من هواتف جوجل بتصميم أفضل هذا العام.

يذكر أن هواتف Pixel 3 إستطاعت أن تحظى بالكثير من المراجعات الإيجابية في مواصفات الكاميرة، إلا أنها واجهت إنتقادات أيضاً في المستوى المنخفض للهاتف في المكالمات، والآداء البطيء بوجه عام، إلا أن جوجل مازالت تحاول معالجة هذه المشاكل بتحديث لبرمجيات الأجهزة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى خطط جوجل للإعلان الرسمي عن كل من هاتفي Pixel 4، وPixel 4 XL في خريف 2019، حيث من المقرر أن تأتي هذه الإصدارات بنظام Android Q الذي انطق بالفعل للمعاينة على هواتف Pixel في الوقت الحالي.

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