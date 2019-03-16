تكنولوجيا: جوجل تسعى للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ الكثير من عمالقة تصنيع الهاتف في الإتجاه لتطوير الهواتف القابلة للطي كجزء من الإصدارات المميزة التي انطلقت هذا العام، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن جوجل تخطط أيضاً لإطلاق إصدارها الخاص من الهواتف الذكية القابلة للطي.

أطلقت بعض الشركات المصنعة للهاتف الجيل الأول من الإصدارات المميزة القابلة للطي مؤخراً، حيث قدمت سامسونج هاتف Galaxy Fold، كما كشفت هواوي النقاب عن هاتف Mate X، أيضاً تستعد موتورولا لإطلاق هاتف RAZR القابل للطي خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر رصدت براءة إختراع جديدة لعملاق البحث جوجل عبر Patently Mobile، والتي تكشف عن جهاز قابل للطي إلى الداخل، بتصميم يحاكي الإصدار القادم من موتورولا في هاتف Razar القابل للطي.

وتشير التوقعات إلى أن هذه التصميم في براءة إختراع جوجل هي الخطوات الأولى لإصدار قادم من جوجل لينافس في سوق الهواتف القابلة للطي خلال الفترة القادمة.

Advertisements

كما يأتي مخطط أخر للهواتف القابلة للطي من جوجل ليكشف عن تصميم مميز بشاشة تطوى مرتين إلى الداخل، مع أكثر من جهة للعرض في الهاتف.

يذكر أن براءة إختراع جوجل مازالت في مراحلها الأولى في الوقت الحالي، لذا لا يمكن التأكيد على إنتقال هذه المخططات إلى مرحلة التنفيذ في وقت قريب، لذا علينا أن نترقب مزيد من التفاصيل عن تطور خطط جوجل في إطلاق إصدارها الخاص من هذه الفئة من الهواتف الذكية لاحقاً.

المصدر

اعلان

