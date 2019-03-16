نظام Windows 10 سيقوم الآن بإلغاء تثبيت وإيقاف التحديثات التي تتخلها الأخطاء

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن الكثير منا قد واجهو تحديثات في برامجنا تجعلها من دون فائدة، وإعتمادًا على مدى ذكائك في الناحية التقنية، فقد تكون في حيرة مما تفعله عندما يحدث ذلك. لحسن الحظ، تأمل شركة مايكروسوفت في أن تقوم بشيء حيال ذلك من خلال ميزة جديدة في نظام Windows 10، وهي الميزة التي ستجعل نظام التشغيل ذكيًا بما فيه الكفاية لإلغاء تثبيت التحديثات التي تتسبب في المشاكل للنظام.

يبدو أن هذا ينطبق فقط على التحديثات التي تمنع الحاسوب من الإقلاع، حيث أنه في حالة حدوث مثل هذا، فإن نظام Windows 10 سيزيل هذا التحديث وسيتم إستقبال المستخدمين من خلال إشعار ينص على ” أنه تم إزالة بعض التحديثات المثبتة حديثًا لمعالجة مشكلة فشل الجهاز في الإقلاع “.

ووفقا لشركة مايكروسوفت، فهذه ستكون هي المحاولة الأخيرة لإصلاح النظام بحيث صرحت بالقول : ” إذا إكتشاف الويندوز هذا، فسوف يحاول حل الفشل بإزالة التحديثات المثبتة حديثًا. يتم إجراء ذلك فقط عندما لا تنجح جميع محاولات الإسترداد التلقائي الأخرى “. وبالإضافة إلى إزالة التحديثات الأخيرة التي تسبب المشكلة، فقد أعلنت شركة مايكروسوفت أيضًا أنها ستمنع التحديث من تثبيت نفسه خلال الأيام الثلاثين التالية.

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يهدف هذا إلى منح الشركة وشركائها الوقت الكافي للتحقيق في المشكلة وإصدار حل لها. بمجرد مرور 30 يومًا، ستحاول مايكروسوفت تثبيت التحديث مرة أخرى. وبالنظر إلى بعض المشاكل التي ظهرت مؤخرًا في تحديثات Windows 10، فهذه تبدو وكأنها ميزة مُرحب بها للغاية.