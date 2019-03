خروج تطبيقات الفيسبوك عن نطاق الخدمة يوم الأربعاء الماضي كان بسبب ” تغيير إعدادات الخادم “

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم الأربعاء الماضي، كانت شبكة الفيسبوك والعديد من الخدمات التابعة لها خارج نطاق الخدمة في عدد من المناطق حول العالم. لاحظت ذلك شخصيًا عندما حاولت إرسال صورة لإحدى الصديقات عبر Facebook Messenger، وقد فشلت عملية الإرسال في أكثر من مناسبة على الرغم من أنني ما زلت قادرة على إرسال وإستقبال الرسائل. في وقت لاحق من اليوم، أدركت أن WhatsApp تواجه أيضًا مشاكل مماثلة عندما لم أتمكن من إرسال الرسائل.

مؤخرًا، قامت الفيسبوك بنشر تغريدة تقول فيها أن إنقطاع العديد من خدمات وتطبيقات الفيسبوك كان بسبب تغيير إعدادات الخادم. يبدو أن كل شيء عاد إلى طبيعته في وقت لاحق من مساء يوم الأربعاء. ووفقا لشبكة CNN، فقد إستمر هذا الإنقطاع لأكثر من 14 ساعة.

اعتبارًا من ظهر يوم الخميس، تم حل مشكلة الفيسبوك وإسترداد أنظمتها. نأمل أن تكون هذه مجرد صدفة حدثت في نفس اليوم الذي أصدرت فيه صحيفة نيويورك تايمز لتقرير رئيسي مفاده أن الفيسبوك تخضع لتحقيق جنائي حيث تم استدعاء شركتين لم يتم الكشف عنهما تُعد من بين الشركات التي منحتهما الفيسبوك حق الوصول إلى بيانات مستخدمي شبكتها الإجتماعية.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.