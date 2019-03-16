فاطمة أيت طالب - دبي - تشتهر شركة Xiaomi بالإهتمام بهواتفها الذكية وتزويدها بالتحديثات. كشفت أحدث المعلومات التي تم نشرها على منتدى MIUI أن عشرة هواتف من الشركة ستحصل على تحديث Android 9 Pie مع إختبار إثنين منهم على الصعيد العالمي في أواخر شهر مارس الجاري. ستدخل خمسة هواتف أخرى إلى القائمة بحلول شهر يونيو، في حين أن ثلاثة هواتف لم تحصل بعد على جدول زمني، ولكن تحديثاتها هي قيد التطوير أيضًا.
لحسن الحظ لجميع ملاك Xiaomi، تنطبق القائمة على الأجهزة التي تعمل بروم MIUI الصيني وبروم MIUI العالمي. بمجرد أن تصبح النسخة التجريبية جاهزة للإختبار العام، من المتوقع أن تعلن الشركة عن ذلك في منتدياتها وفي تطبيقها. وأوضح مسؤول في المنتدى أن القائمة غير مكتملة، وسيتم تحديثها بمجرد أن تقرر شركة Xiaomi ترقية هاتف آخر إلى Android 9 Pie.
|الهاتف
|الجدول الزمني للإطلاق التجريبي
|Xiaomi Mi Mix 2
|Q2 2019
|Xiaomi Mi 6
|Q2 2019
|Xiaomi Redmi 6A
|Q2 2019
|Xiaomi Redmi 6
|Q2 2019
|Xiaomi Mi Note 3
|Q2 2019
|Xiaomi Redmi Note 5
|Q1 2019
|Xiaomi Redmi S2/Y2
|Q1 2019
|Xiaomi Mi9 Explorer
|لا يزال قيد التطوير
|Xiaomi Mi 6X
|لا يزال قيد التطوير
|Xiaomi Redmi Note 6 Pro
|لا يزال قيد التطوير
لقد جربنا بالفعل Android 9 Pie على هاتف تابع لشركة Xiaomi، ونحن نتحدث هنا عن الهاتف Xiaomi Mi9. يجلب هذا التحديث ميزات جديدة مثل وضع Picture in Picture، والـ API لكلمات المرور، وأشرطة التحكم بالصوت، فضلا عن تحسين الإشعارات، وما إلى ذلك. في العادة لا تقوم شركة Xiaomi بربط تحديثات واجهة المستخدم مع حزمة نظام التشغيل، لذلك قد تحصل على Android 9 Pie حتى إذا كان الهاتف لا يزال يعمل بواجهة MIUI قديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرة هواتف من شركة Xiaomi في الصف للحصول على تحديث Android 9 Pie لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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