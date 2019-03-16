عشرة هواتف من شركة Xiaomi في الصف للحصول على تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - تشتهر شركة Xiaomi بالإهتمام بهواتفها الذكية وتزويدها بالتحديثات. كشفت أحدث المعلومات التي تم نشرها على منتدى MIUI أن عشرة هواتف من الشركة ستحصل على تحديث Android 9 Pie مع إختبار إثنين منهم على الصعيد العالمي في أواخر شهر مارس الجاري. ستدخل خمسة هواتف أخرى إلى القائمة بحلول شهر يونيو، في حين أن ثلاثة هواتف لم تحصل بعد على جدول زمني، ولكن تحديثاتها هي قيد التطوير أيضًا.

لحسن الحظ لجميع ملاك Xiaomi، تنطبق القائمة على الأجهزة التي تعمل بروم MIUI الصيني وبروم MIUI العالمي. بمجرد أن تصبح النسخة التجريبية جاهزة للإختبار العام، من المتوقع أن تعلن الشركة عن ذلك في منتدياتها وفي تطبيقها. وأوضح مسؤول في المنتدى أن القائمة غير مكتملة، وسيتم تحديثها بمجرد أن تقرر شركة Xiaomi ترقية هاتف آخر إلى Android 9 Pie.

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الهاتف الجدول الزمني للإطلاق التجريبي Xiaomi Mi Mix 2 Q2 2019 Xiaomi Mi 6 Q2 2019 Xiaomi Redmi 6A Q2 2019 Xiaomi Redmi 6 Q2 2019 Xiaomi Mi Note 3 Q2 2019 Xiaomi Redmi Note 5 Q1 2019 Xiaomi Redmi S2/Y2 Q1 2019 Xiaomi Mi9 Explorer لا يزال قيد التطوير Xiaomi Mi 6X لا يزال قيد التطوير Xiaomi Redmi Note 6 Pro لا يزال قيد التطوير

لقد جربنا بالفعل Android 9 Pie على هاتف تابع لشركة Xiaomi، ونحن نتحدث هنا عن الهاتف Xiaomi Mi9. يجلب هذا التحديث ميزات جديدة مثل وضع Picture in Picture، والـ API لكلمات المرور، وأشرطة التحكم بالصوت، فضلا عن تحسين الإشعارات، وما إلى ذلك. في العادة لا تقوم شركة Xiaomi بربط تحديثات واجهة المستخدم مع حزمة نظام التشغيل، لذلك قد تحصل على Android 9 Pie حتى إذا كان الهاتف لا يزال يعمل بواجهة MIUI قديمة.