HMD Global Oy أصبحت تقدم الآن معلومات بيئية عن أجهزتها

فاطمة أيت طالب - دبي - إشتهرت شركة Nokia في العقد الماضي بجعل منتجاتها صديقة للبيئة قدر الإمكان ويبدو أن شركة HMD Global Oy تواصل هذا التقليد. إذا كنت مهتمًا بمعرفة المواد الموجودة في هاتف Nokia الخاص بك أو النسبة المئوية من المواد القابلة لإعادة التدوير المستخدمة في العلبة، فقد قامت الشركة الفنلندية الآن بتغطية ذلك.

في قسم البيئة الجديد في صفحة كل هاتف Nokia على الموقع الرسمي للشركة، يمكنك الحصول على التفاصيل الكاملة حول المواد المستخدمة في هذه الهواتف وما إذا كانت قابلة لإعادة التدوير. وهذا يشمل تقريبًا جميع هواتف الشركة الفنلندية، بدءًا من Nokia 3310 وصولاً إلى الهواتف الذكية الحديثة مثل Nokia 5.1.

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لاحظنا أن جميع الأجهزة المدرجة تبدو خالية من PVC والمواد الضارة الأخرى مثل النيكل والبرومين. وتقول شركة HMD Global Oy أيضًا أن 60 في المئة من علب هواتفها تتكون من مواد معاد تدويرها. وبشكل غير مفاجئ، يبدو أن جميع الهواتف تعمل بشكل جيد من حيث إستهلاك الطاقة. وبطبيعة الحال، نحن نأمل أن تتبع المزيد من الشركات المصنعة خطى شركة HMD Global Oy، والإهتمام بالشفافية البيئية.