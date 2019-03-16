شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة "تمييز الأصوات" على لوحة المفاتيح Gboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة (جوجل) الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، خاصية (تمييز الأصوات) المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الاتصال بالإنترنت إلى لوحة المفاتيح الافتراضية (جي كيبورد) على هواتف (بيكسل) الذكية، مما يسمح لمستخدميها بكتابة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأعرب (فريق تطوير تقنيات تمييز الأصوات) في الشركة عن سعادته بالإعلان عن إطلاق خاصية (تمييز الأصوات) على الأجهزة المحمولة من أجل تعزيز قدرات تمييز الأصوات في لوحة المفاتيح الافتراضية (جي كيبورد) في جميع الأوقات؛ بما في ذلك وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

وصمّمت (جوجل) تلك الخاصية، التي تدعم حاليا فقط اللغة الإنجليزية باللكنة الأمريكية، للعمل على مستوى الحروف. وقالت إنها طورت نموذجا تم تدريبه بتكنولوجيا خاصة يمتاز بصغر الحجم ليناسب تثبيته على الهاتف الذكي، والذي يعمل على تجنب المشاكل المتعلقة بتأخر الاستجابة وعدم استقرار شبكات الاتصالات اللاسلكية.

وأعربت الشركة عن أملها في أن يتوسع نطاق الخاصية الجديدة ليشمل مزيدا من اللغات ومجالات التطبيق الأخرى.