شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس صاحبة أطول رقبة.. اعرف ليه الزرافة لون لسانها أزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزرافة لا تتمتع فقط برقبة طويلة بل أيضا لديها العديد من الأمور الغريبة والتى فسر طبيعتها العلماء، حيث إنك إذا دققت النظر للزرافة، ستلاحظ أن لسانها الذى يبلغ طوله 50 سم يظهر باللون الأرجواني أو الأزرق المائل للأسود أحيانا، وترجع كل هذه الألوان إلى كثافة ألوان صبغة "الميلانين" الداكنة فيها.

ووفقا لما ذكره موقع " Sciencefocus"، لا يوجد حتى الآن أي تفسير نهائي لذلك، ولكن النظرية الرئيسية هي أن الميلانين يوفر حماية إضافية من الأشعة فوق البنفسجية، مما يمنع لسان الزرافة الحساس من التعرض لأشعة الشمس لأنها تتغذى على الطعام عاليا وتتعرض أكثر للأشعة.

وتعد الزرافات هي أطول الثدييات على الأرض، وهى حوالي 6 أقدام، ويمكنهم الركض بسرعة 35 ميلاً في الساعة على مسافات قصيرة، أو بسرعة 10 ميلاً في الساعة على مسافات أطول.

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كما أن الزرافات تحتاج فقط للشرب مرة واحدة كل بضعة أيام، ومعظم مياههم تأتي من جميع النباتات التي يتناولونها، ويقضوا معظم حياتهم واقفين، حتى أنهم ينامون وينجبون فى نفس وضع الوقوف.