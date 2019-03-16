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انت الان تتابع تفاصيل خبر لا تتجنب اللحوم.. هذا ما يفعله نقص فيتامين "12 B" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - كشف علماء من جامعة رايس في هيوستن الأمريكية الآثار الرئيسية لنقص فيتامين "بي 12" في الجسم.
ويوجد فيتامين "بي 12" بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، ومن ضمن ذلك الأسماك واللحوم بأنواعها، والدواجن، والبيض، والحليب، بالإضافة إلى اللبن ومنتجاته، ولكنّه غير موجود إطلاقاً في الأغذية النباتية.
وأجرى العلماء تجارب على الديدان الخيطية، حيث بحثوا كيفية تأثير النظام الغذائي في جسم الحيوان، بحسب ما نشر في مجلة "بلوس جينيتيكس" مؤخراً.
من المثير للاهتمام أن اتّباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "بي 12" يزيد من مقاومة الديدان لعوامل الإجهاد والأمراض.
في الوقت نفسه أدى نقص هذا النوع من الفيتامينات إلى نتائج عكسية؛ حيث ضعف الجهاز المناعي وتراكمت منتجات التحلل السامة في الجسم.
من جانب آخر لاحظ العلماء أن نقص فيتامين "بي 12" يؤدي إلى ظهور التعب المزمن وفقر الدم وانفصام الشخصية، بالإضافة إلى أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى تسريع تراكم الطفرات في الحمض النووي.
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