تكنولوجيا: توقعات بإرتفاع مبيعات السماعات اللاسلكية إلى 129 مليون وحدة في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقاير التي نشرت على شبكة الإنترنت اليوم إلى أن مبيعات السماعات اللاسلكية سترتفع في العام المقبل لتصل إلى 129 مليون وحدة وفقاً لتحليل مؤشرات السوق الحالية.

أكدت إحدى الشركات المحللة للسوق في تقرير مؤخراً، أن مبيعات السماعات اللاسلكية ستحقق نمو كبير خلال عام 2020، كما أشار التقرير إلى أن سماعة ابل اللاسلكية القادمة AirPods ستساهم بشكل كبير في النمو المتوقع في مبيعات السماعات اللاسلكية.

وقد أكد التقرير على أن ابل ستحاول دفع مبيعات الإصدار القادم من سماعة AirPods اللاسلكية للتعويض عن التراجع الملحوظ في مبيعات هواتف الأيفون الذي شهدته الشركة هذا العام، لذا من المتوقع أيضاً أن تستحوذ ابل على أكبر حصة سوقية من مبيعات السماعات اللاسلكية العام المقبل بنسبة تصل إلى 75% أو ما يعادل 35 مليون وحدة.

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كما أشار التقرير إلى أن سماعة سامسونج Galaxy Buds ستساهم أيضاً في نمو المبيعات خلال العام المقبل، هذا إلى جانب إصدارات كلاً من شركات هواوي، Bose، وJabra، وBragi إلى جانب سماعات LG اللاسلكية، مع توقعات بدخول كلاً من Google وأمازون للتنافس في سوق السماعات اللاسلكية خلال العام المقبل أيضاً.

يذكر أن ميزة المساعد الإفتراضي المدمج في السماعات اللاسلكية ستكون أيضاً أحد المميزات التي تدفع مبيعات السماعات اللاسلكية، والتي ستأتي بمميزات أكثر لدعم المستخدم في الإصدارات القادمة.

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