شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تكشف عن السبب الرئيسى وراء توقف منصتها عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من 24 ساعة عن توقف عدد من خدمات "فيس بوك" وتطبيقاتها المختلفة عن العمل بما فى ذلك "ماسنجر - واتس آب -انستجرام"، أعلنت الشركة عن حل المشكلة، كما أوضحت عن السبب وراء هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذا العطل جاء نتيجة توقف بعض "السيرفرات" التابعة لها، مما أدى إلى عدم قدرة المستخدمين على الاتصال بالتطبيقات.

وقالت فيس بوك فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى، أن توقف الخدمة جاء بسبب تغيير استهدف إعدادات "السيرفرات" الخاصة بها، مما أثر على الوصول للخدمات والتطبيقات المختلفة، حيث كانت تطبيقات فيس بوك توقفت بشكل كامل حول العالم لمعظم المستخدمين، بينما كانت نسبة قليلة منهم قادرة على الاتصال ببعض خدمات الشركة بشكل جزئى.

فيما يعتبر هذا التوقف هو الأطول والأشمل فى تاريخ عمل شركة فيس بوك، ورغم أن امتلاك عدد من أهم التطبيقات على الهواتف الذكية حول العالم يعد أمرا مميزًا بالنسبة لفيس بوك، لكن وجودهم جميعا معا على "سيرفرات" مشتركة يشكل ضربة قوية للشركة إذا توقفت هذه السيرفرات.