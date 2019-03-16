تكنولوجيا: كوالكوم تؤكد هواتف 2019 القادمة تضم كاميرات تصل لدقة 100 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة كوالكوم في تصريحات رسمية مؤخراً على أن بعض الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية المميزة ستضم كاميرات تصل إلى دقة 64 وأيضاً 100 ميجا بيكسل.

كشف Judd Heape من كوالكوم في تصريحات مؤخراً أن تقنية الكاميرة في الهواتف الذكية المميزة التي سيكشف عنها خلال 2019، ستصل إلى دقة 64 و100 ميجا بيكسل في مواصفات الكاميرة.

ولقد كشفت تسريبات نشرت خلال الفترة الماضية على أن رقاقات معالج كوالكوم تدعم حتى دقة 192 ميجا بيكسل في الكاميرات، ويأتي من بينها رقاقات معالج Snapdragon 660، 670، 675، 710، 845، 855، إلا أن الوصول إلى هذا المستوى في مستشعرات الكاميرة سيؤدي إلى التضحية بمميزات أخرى منها الحد من التشويش في الإطارات المتعددة، أو سرعة إستجابة المصراع أيضاً.

لذا في إن زيادة دقة الكاميرات إلى هذا المستوى لن يدعم تقنية دمج أكثر من صورة في صورة واحدة بأعلى جودة عرض، إلا أنه يدعم إنتاج صورة واحدة بأعلى دقة ومن ثم ضبط البيكسل للحصول على دقة أقل.

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من جانب أخر تأتي الكاميرات المميزة بمستشعر 48 ميجا بيكسل الآن بميزة دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة، لدعم إلتقاط صورة بدقة عرض 12 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن تدعم الكاميرات التي سترتفع إلى مستوى 64 ميجا بيكسل إنتاج صور بدقة عرض 16 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن تتخذ الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية الإتجاه المعاكس لتقنية سامسونج في هواتف Galaxy S10، أو جوجل في هواتف Pixel 3، أو أيضاً iPhone XS من ابل، حيث تأتي هذه الإصدارات بتقنية جمع الإطارات من مستشعرات مميزة بدقة منخفضة لإنتاج صور تتميز بتفاصيل أكثر دقة وتشويش أقل ووضوح ونقاء أكبر.

يذكر أن المتحدث بإسم كوالكوم كشف أيضاً على أن رقاقة معالج Snapdragon 865 ستأتي بميزة دعم تقنية HDR10 لتسجيل الفيديو أيضاً لتستمر تقنية كاميرات الهواتف الذكية في التطور السريع خلال الفترة القادمة.

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