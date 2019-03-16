الهاتف Galaxy S10 5G يبلغ سرعة 2.6Gbps في إختبارات SK Telecom

فاطمة أيت طالب - دبي - مع الإطلاق الوشيك للهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، تعمل شركات الإتصالات في جميع أنحاء العالم على إختبار وإعداد شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها. سيكون Galaxy S10 5G من بين أوائل الهواتف الذكية التي تدعم شبكات 5G التي ستصل إلى السوق، وكانت شركة الإتصالات الكورية الجنوبية SK Telecom مشغولة بإختبار شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها بإستخدام هذا الهاتف الرائد الأحدث من شركة سامسونج.

في بيان صحفي صدر مؤخرًا، أعلنت شركة الإتصالات الكورية الجنوبية أنها تمكنت من بلوغ سرعة 2.6 جيجابت في الثانية على شبكتها بفضل التكنولوجيا التي تجمع بين LTE و 5G. وصلت سرعة 5G الفعلية إلى 1.5 جيجابت في الثانية من تلقاء نفسها بينما جاءت السرعة المتبقية من شبكات LTE القديمة.

تقول شركة SK Telecom أنها تستغرق 30 ثانية لتحميل ملف بحجم 10 جيجابايت. وتهدف الشركة إلى مواصلة رفع السرعات ومنح عملائها الشبكة الأسرع في كوريا الجنوبية. ويمكن للمستهلكين تجربة قوة شبكات الجيل الخامس 5G في منطقة إختبار خاصة بالمقر الرئيسي للشركة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

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الهاتف Galaxy S10 5G يمتاز بتصميم مماثل لتصميم الهاتف +Galaxy S10، ولكنه يضم شاشة أكبر بحجم 6.7 إنش، وكاميرا إضافية من نوع Time Of Flight في الأمام والخلف، فضلا عن بطارية أكبر بسرعة 4500mAh. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy S10 5G يضم كذلك مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

بينما تستعد شركة سامسونج لإطلاق الهاتف Galaxy S10 5G في أواخر فصل الربيع، فما زلنا ننتظر أن تقوم الشركة بالكشف عن السعر الرسمي للهاتف.