انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" يستخدم الذكاء الاصطناعي لحجب المحتوى الإباحي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 11:48 صباحاً - أطلق عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أداة جديدة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، للكشف عن المحتوى الإباحي دون الاعتماد على تبليغات المستخدمين.

ووفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج"، اليوم السبت، فإن هذا النظام الجديد سيكون نشطاً على "فيسبوك" و"إنستغرام"، ويعتمد على خوارزميات متطورة تفحص الصور ومقاطع الفيديو، ثم يحدد المحتوى المقصود، ويرسل إشعاراً إلى مشرف ليراجعها ويزيلها.

أما في الوقت الحالي، فيعتمد "فيسبوك" على إبلاغات المستخدمين بشأن المحتوى الضار ثم يزيلها بعد ذلك.

وأوضح أنتيجون ديفيس رئيس السلامة العالمية في "فيسبوك" على مدونته، أن المستخدمين غالباً ما يترددون في الإبلاغ عن المواقع الضارة والإباحية؛ خشية العقاب.

ويقول: "إن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد يمكنه العثور على مثل هذا المحتوى وإرساله إلى المشرفين على الإنسان قبل أن يبلغه أحد".

من الصعب الحكم على فاعلية هذا النظام مبكراً، لكن "فيسبوك" اعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في وقتٍ سابق، للكشف عن الصور والمحتوى ذي الطابع العدواني أو الإرهابي.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، فإن النظام الجديد لا ينظر فقط إلى الصور نفسها، ولكن أيضاً يتابع تعليقات الناشرين، لمتابعة ما إذا كان هذا المحتوى نُشر في سياق التسقيط.

وكذلك جاء في إعلان "فيسبوك" نفسه أن الشركة تطور محوراً آخر موازياً لمحور حظر الإباحية، يدعى "Not Without My Consent"، ويتعلق بما يُنشر من مواد مضللة في سبيل استخدام الإباحية لغرض الانتقام من أشخاص.

وكما هو الحال مع إزالة المحتوى الإرهابي المعروف، فإن هذه العملية أكثر دقة بكثير من المرشِّح الآلي، بحسب وصف "فيسبوك".