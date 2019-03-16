صحيفة: القيلولة أثناء النهار تمنع الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية

ترجمة- محمد بشاري
ذكرت صحيفة ذي ستار البريطانية أن بحث أجراه عدد من الباحثين اليونانيين أوضح الفوائد الصحية للقيلولة في وسط النهار.
وأضافت الصحيفة أن الباحثين اليونانين يعتقدون أن قيلولة سريعة خلال النهار يمكن أن تقلل ضغط الدم بصورة ملحوظة، الأمر الذي يقلل كثيرا من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البحث اليوناني جاء بعد جمع بيانات لأكثر من 210 أشخاص، حيث وجد الباحثون أن قيلولة اعتيادية لمدة ساعة تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتهبط به إلى الحالة الاعتيادية.
وأظهرت النتائج أيضا أن قيلولة لمدة ساعة أدت إلى انخفاض ملحوظ في ضغط دم المشاركين في الدراسة العلمية.
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