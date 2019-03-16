تكنولوجيا: Western Digital تقدم وحدات تخزين NVMe SSD الجديدة بأسرع آداء وسعر يبدأ من 55 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Western Digital عن إصداراتها الجديدة من وحدات التخزين NVMe SSD التي تأتي بآداء عالي السرعة، مع سعر منخفض يبدأ من 55 دولار.

تأتي الإصدارات الجديدة من وحدات السعة التخزينية WD Blue SN500 NVMe SSD بآداء أسرع وسعر منخفض للمنافسة في الأسواق، حيث تنطلق وحدة التخزينة سعة 500 جيجا بايت الجديدة بنصف آداء 960 Evo في كتابة وقراءة البيانات لكن مع سعر منخفض يصل إلى 78 دولار.

كما تأتي وحدات التخزين الجديدة بآداء أسرع ثلاث مرات من إصدار الشركة SATA SSD في قراءة وكتابة البيانات، لذا تعد وحدات السعة التخزينية الجديدة مثالية في تخزين محتوى 4K المتوقع أن ينتشر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة والذي سيتطلب بالتأكيد خيارات منخفضة التكلفة في وحدات السعة التخزينية.

Advertisements

من جانب أخر تقدم WD وحدة السعة التخزينية الجديدة سعة 250 ججيا بايت بسعر منخفض 55 دولار، إلا أن الشركة لم تؤكد رسمياً على موعد طرح الإصدارات الجديدة في الأسواق.

يذكر أن WD توفر سعة تخزينية أعلى في Black 3D NVMe تصل إلى 1 تيرابايت وبآداء أسرع يصل إلى 3470 ميجا بايت في الثانية، حيث قدمت هذا الإصدار خلال العام الماضي بسعر 280 دولار.

المصدر

اعلان

