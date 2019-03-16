تقرير جديد ” يؤكد ” قدوم الجيل المقبل من هواتف iPhone مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - مع تزايد عدد الكاميرات في الهواتف الذكية المدعومة بنظام الأندرويد هذه الأيام، فهذا الأمر يجعل الكاميرا المزدوجة في هواتف iPhone غير كافية في نظر العديد من المستهلكين. ولكن وفقا للشائعات السابقة، فقد ذكرت أن هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستأتي مع ثلاث كاميرات في الخلف على غرار العديد من هواتف الأندرويد المتاحة في السوق اليوم.

بطبيعية الحال، لا يزال يتعين علينا الإنتظار قبل أن نتأكد من صحة ذلك، ولكن يبدو أن هناك مصدر آخر ” يؤكد ” صحة ما تم تداوله في الفترة الماضية، وهذا المصدر الجديد هو المدونة اليابانية الشهيرة Macotakara. في الواقع، لقد قامت هذه المدونة اليوم بنشر صورة تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف الرائد المقبل القادم من شركة آبل في النصف الثاني من هذا العام، وهو الهاتف الذي يظهر في الصورة أعلاه مع ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مربعة الشكل تذكرنا كثيرًا بسلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series التابعة لشركة Huawei.

Advertisements

ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هناك بعض التناقضات. تدعى الشائعات السابقة أن الكاميرا الخلفية الثلاثية ستشق طريقها فقط إلى خليفة iPhone XS Max، وهذا ما يعني بأن خليفة iPhone XS سيحتفظ بالكاميرا المزدوجة. ومع ذلك، تدعي المدونة اليابانية Macotakara خلاف ذلك، مما يشير إلى أن الكاميرا الخلفية الثلاثية ستشق طريقها كذلك إلى خليفة iPhone XS.

على أي حال، ربما سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، ولكن بما أنه لن يتم الكشف عن الجيل المقبل من iPhone حتى النصف الثاني من هذا العام، فهذا يعني أنه سيتوجب علينا الإنتظار لبضعة أشهر قبل أن نتأكد من كل شيء.