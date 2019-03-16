انت الان تتابع تفاصيل خبر كاميرات خفية في هواتف سامسونغ الجديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 09:50 صباحاً - تستعد شركة سامسونغ لتطوير هاتف ذكي من نوعه، تقع فيه الكاميرات أسفل شاشة الهاتف، بوظائف وقدرات كمثيلاتها في الهواتف العادية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية "يونيهاب"، أن الهاتف الجديد سيكون بشاشة تغطي الواجهة الأمامية له تماماً، مع إلغاء المساحات الصغيرة الموجودة في الهواتف الحالية، التي تحتوي على فتحات عدسات الكاميرات.

Advertisements

وجاء الإعلان بعد أقل من شهر من إطلاق الشركة الكورية الجنوبية هاتفها القابل للطي، الذي قوبل بانتقادات بسبب ثمنه المرتفع.

ومن المحتمل أن يمر عامان قبل أن يرى المستهلكون هاتف "الشاشة الكاملة"، ذلك أن تطوير أجهزة كهذه يستغرق وقتاً طويلاً، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وقال نائب رئيس مجموعة سامسونغ للبحث والتطوير، يانغ بيونغ، إن الكاميرا الجديدة ستكون غير مرئية، ومع ذلك لن تتأثر وظائفها وقدراتها.