شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفة بجوجل تحطم الرقم القياسى العالمى لحساب pi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطمت موظفة بجوجل تدعى Emma Haruka Iwao الرقم القياسى العالمى لحساب pi، باستخدام خدمة الحوسبة السحابية التابعة للشركة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، يعد Iwao مطوِّرا للسحابة، والذى يعمل فى جوجل منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ نجح فى حساب pi إلى 31 تريليون رقم، متجاوزًا الرقم القياسى السابق بـ 9 تريليونات، وأعلنت جوجل عن هذا الإنجاز يوم الخميس.

ويتطلب الحساب كميات هائلة من معالجة البيانات، باستخدام برنامج y-cruncher على مجموعة Google Com pute Engine، وهو الأمر الذى استغرق أربعة أشهر تقريبًا.

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وقالت Iwao إن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها استخدام الحوسبة السحابية لحساب pi وتحطيم الرقم القياسى، إذ استخدم أحد مهندسى Yahoo التكنولوجيا السحابية للشركة فى عام 2010 لحساب الرقمين الرباعيين من pi ، لكن لم يتم حساب جميع الأرقام بينهما.