شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف قصة اليوتيوبر الشهير الذى نطق الإرهابى باسمه خلال حادث نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اللقطات التى نشرها الإرهابى الذى قام بالهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا، والذى خلّف 49 قتيلا، قال المسلح: "دعونا نبدأ الحفل" بينما كان يقود سيارته كانت هناك موسيقى ذات صوت عال، وطالب بعدها الشباب الاشتراك فى قناة اليوتيوبر الشهير pewdiepie، والذى له العديد من الأفكار المثيرة للجدل، من ضمنها معاداة السامية.



اليوتيوبر السويدى المعروف السويدي فيليكس أرفيد

وتحمل قناة pewdiepie أكثر من 89 مليون مشترك، والتى تعود إلى اليوتيوبر السويدى المعروف فيليكس أرفيد، وتعتبر من أكبر القنوات على موقع يوتيوب، وفقا لجريدة الصن.

وقال فيليكس أرفيد، عبر تويتر بعد الحادث: "إن قلبى مع أسر الضحايا وكل المتضررين من تلك المأساة، وإننى أشعر بالغثيان بأن ذلك الشخص ذكر اسمى".

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تدوينة اليوتيوبر فيليكس أرفيد

وفى الأسبوع الماضى قام متابعون لليوتيوبر الشهير pewdiepie بتخريب النصب التذكارى للحرب العالمية الثانية فى بروكلين بنيويورك، وكتبوا أيضا: "اشتركوا فى قناة pewdiepie" فى محاولة منه للترويج لقناته على يوتيوب.

وتقول جريدة الصن إن اليوتيوبر الشهير فيليكس أرفيد عادة ما يروج عبر قناته معاداته للسامية وامتداح النازية، وفى العام الماضى أيضا أطلق العديد من النكات حول اليهود على تويتر.