تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيسبوك وتويتر يحذفان فيديو حادث نيوزيلندا وأبل تحدد مؤتمرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عالم التكنولوجيا الكثير والكثير من القضايا المهمة والمؤثرة على مدار اليوم، وعلى رأسها استجابة شركات التكنولوجيا لفيديو إطلاق النار على مسجد النور بنيوزيلندا، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار لتتمكن من قراءتها، إذا لم تملك الوقت الكافة لمتابعتها. بعد حظر المحتوى الإباحى .. تمبلر يخسر 100 مليون زيارة شهرياً تقرير: 200 تطبيق بمتجر "بلاى ستور" تهدد بيانات المستخدمين الشخصية أبل تحدد موعد مؤتمرها للمطورين WWDC 2019 فى الفترة من 3 لـ 7 يونيو هكذا كان رد فعل شركات التكنولوجيا بعد بث الاعتداء على المصلين بنيوزيلندا Advertisements اثنان من كبار المسئولين التنفيذيين فى فيس بوك يغادران الشركة تقرير: 50 مليون تهديدا إلكترونيا تم اكتشافه خلال النصف الثانى من عام 2018

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