علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيسبوك وتويتر يحذفان فيديو حادث نيوزيلندا وأبل تحدد مؤتمرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عالم التكنولوجيا الكثير والكثير من القضايا المهمة والمؤثرة على مدار اليوم، وعلى رأسها استجابة شركات التكنولوجيا لفيديو إطلاق النار على مسجد النور بنيوزيلندا، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار لتتمكن من قراءتها، إذا لم تملك الوقت الكافة لمتابعتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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