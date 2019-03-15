الهاتف Xiaomi Mi9 يصمد في إختبارات الصلابة، ولكن زجاج الياقوت في الكاميرا خيب آمالنا

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تنتظر بفارغ الصبر أن يقوم اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything بإخضاع هاتف جديد لإختبارات الصلابة، فلن تحتاج إلى الإنتظار لفترة أطول لأنه قام اليوم بنشر مقطع فيديو جديد يقوم فيه بإخضاع الهاتف Xiaomi Mi9 الأحدث من شركة Xiaomi لإختبارات الصلابة المعتادة، بما في ذلك إختبار الخدش والحرق والثني.

يمكنك مشاهدة هذا الفيديو أدناه لمعرفة كيف سيكون أداء الهاتف Xiaomi Mi9 الأحدث من شركة Xiaomi في إختبارات الصلابة المذكورة آنفا، ومعرفة ما إذا كان يرقى ليكون ضمن الهواتف الذكية الراقية الأكثر صلابة في السوق اليوم أم لا.

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عندما أعلنت شركة Xiaomi عن الهاتف Xiaomi Mi9 في أواخر الشهر الماضي ذكرت لنا أنها تستخدم زجاج الياقوت لحماية عدسات الكاميرات الثلاثة الموجودة في الخلف، ولكن الإختبارات التي أجراها Zack Nelson أظهرت أن هذه الطبقة الزجاجية تخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs، وهذا يبدو غريبًا جدًا نظرًا إلى أن زجاج الياقوت لا يخدش حتى المستوى التاسع من مقياس Mohs لأنه يعتبر أكثر مقاومة للخدوش.

في حين من الممكن أن تكون شركة Xiaomi قد إستخدمت زجاج الياقوت بالفعل لحماية عدسات الكاميرا الخلفية الثلاثية في الهاتف Xiaomi Mi9، فيبدو أنها إستخدمت على الأرجح نوع رديء، على الأقل عندما يتعلق الأمر بمقاومة الخدوش، وهذا هو بيت القصيد عندما نتحدث عن الكاميرات البارزة. ومع ذلك، جودة الهاتف لا تزال جيدة، فشركة آبل تستخدم بدورها مادة مماثلة تطلق عليها أيضًا إسم ” الياقوت ” على الرغم من أنها لا تملك السمة الأهم التي تميزها عن الزجاج.