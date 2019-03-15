فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس من العام الماضي، قامت شركة Oppo بالكشف عن الهاتف Oppo A1 مع المعالج MediaTek Helio P23 ومع 4GB من الذاكرة العشوائية. الآن، تردد أن شركة Oppo تخطط لإطلاق نسخة معدلة قليلا من هذا الهاتف تدعى Oppo A1K علمًا أنه تم تسريب مواصفاتها التقنية على شبكة الإنترنت الآن.
ووفقا لموقع MySmartPrice، فسوف يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A1K في المستقبل القريب مع مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22 وذاكرة عشوائية بحجم 2GB. وعلاوة على ذلك، فقد تردد بأن هذا الهاتف سيضم 32GB من الذاكرة الداخلية، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة ColorOS 6.
الهاتف Oppo A1K سيكون متوفرًا وفقا للمصدر باللون الأحمر والأزرق، وسيضم بطارية بسعة 4000mAh، فضلا عن كاميرا واحدة في الخلف، وشاشة بحجم 6 إنش تضم على الأرجح قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي على شكل قطرة ماء من أجل الكاميرا الأمامية.
وبغض النظر عن الهاتف Oppo A1K، فمن المتوقع أن تقوم شركة Oppo كذلك بإطلاق الهاتف Oppo A5s في المستقبل القريب مع المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P35، ومع شاشة بحجم 6.2 إنش، ومع كاميرا خلفية مزدوجة، وبطارية بسعة 4230mAh.
كانت هذه تفاصيل خبر المواصفات التقنية للهاتف Oppo A1K تطفو على السطح، وستشمل بطارية بسعة 4000mAh لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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